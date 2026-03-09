Νέο βίντεο «δείχνει» τις ΗΠΑ πίσω από τον βομβαρδισμό του σχολείου στο Ιράν – Χτυπήθηκε από Τόμαχοκ

Νέα ερωτήματα προκαλεί βίντεο που δημοσιοποιήθηκε τις τελευταίες ώρες και φαίνεται να καταγράφει πυραυλικό πλήγμα κοντά σε δημοτικό σχολείο στην πόλη Μιναμπ του Ιράν, όπου σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης σκοτώθηκαν περισσότερα από 160 κορίτσια τις πρώτες μέρες του πολέμου.

Το υλικό, που δημοσιεύθηκε από το πρακτορείο ειδήσεων Mehr News Agency, φέρεται να δείχνει τη στιγμή που πύραυλος πλήττει εγκαταστάσεις στη ναυτική βάση των Φρουρών της Επανάστασης, η οποία βρίσκεται δίπλα στο σχολείο Shajareh Tayyiba.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε κατηγορηματικός, λέγοντας πως το σχολείο επλήγη από ιρανικά πυρά.

Στο βίντεο, το οποίο φαίνεται να έχει τραβηχτεί από κοντινό εργοτάξιο, διακρίνεται ένα βλήμα που σύμφωνα με ειδικούς παρουσιάζει χαρακτηριστικά παρόμοια με πύραυλο cruise τύπου Tomahawk Land Attack Missile, ο οποίος χρησιμοποιείται από το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ και εκτοξεύεται από πολεμικά πλοία ή υποβρύχια.

Λίγα δευτερόλεπτα μετά την εμφάνιση του πυραύλου στο πλάνο, καταγράφεται ισχυρή έκρηξη μέσα στη βάση, ενώ στη συνέχεια η κάμερα στρέφεται προς την κατεύθυνση του σχολείου, όπου φαίνεται να υψώνεται πυκνός καπνός. Στο ίδιο βίντεο διακρίνονται δεκάδες άνθρωποι να τρέχουν για να απομακρυνθούν από την περιοχή.

Σύμφωνα με τον αναλυτή Sam Lair από το James Martin Center for Nonproliferation Studies, τα χαρακτηριστικά του όπλου που φαίνεται στο βίντεο είναι συμβατά με πύραυλο τύπου Tomahawk.

Όπως εξήγησε, το σχήμα του βλήματος, με τα σταυρωτά πτερύγια στο κέντρο και το σύστημα σταθεροποίησης στην ουρά, ταιριάζει με αυτό το συγκεκριμένο μοντέλο πυραύλου cruise. Επιπλέον, η απόσταση από το σημείο καταγραφής μέχρι το πιθανό σημείο πρόσκρουσης, περίπου 250 μέτρα, υποδηλώνει ότι πρόκειται για μεγάλο βλήμα, γεγονός που αποκλείει μικρότερα όπλα του αμερικανικού οπλοστασίου.

Άλλοι ειδικοί σε εξοπλισμούς που μίλησαν σε διεθνή μέσα ενημέρωσης συμφώνησαν ότι τέτοιου τύπου πύραυλοι χρησιμοποιούνται συχνά στα πρώτα στάδια στρατιωτικών επιχειρήσεων, πριν επιτευχθεί πλήρης αεροπορική υπεροχή.

Ανάλυση εικόνων και βίντεο δείχνει ότι ο πύραυλος φαίνεται να χτυπά κτίριο μέσα ή ακριβώς δίπλα σε ιατρική εγκατάσταση που λειτουργούσε στη βάση των Φρουρών της Επανάστασης.

Ωστόσο, δεν είναι απολύτως σαφές ποιο κτίριο επλήγη, ενώ το βίντεο δεν δείχνει τη στιγμή που χτυπήθηκε το σχολείο.

Αναλυτές εκτιμούν ότι το πλήγμα στο σχολείο πιθανόν να σημειώθηκε στο ίδιο κύμα επιθέσεων, με πολλούς πυραύλους cruise να εκτοξεύονται ταυτόχρονα προς στόχους στην περιοχή.

Το περιστατικό βρίσκεται ακόμη υπό διερεύνηση. Το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας δεν έχει καταλήξει σε οριστικά συμπεράσματα για το τι συνέβη εκείνη την ημέρα.

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε ότι οι αμερικανικές αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν τα στοιχεία σχετικά με την επίθεση.

Παράλληλα, δημοσιογραφικοί οργανισμοί επιχειρούν να εντοπίσουν φωτογραφίες από τα υπολείμματα του πυραύλου που έπληξε την περιοχή, καθώς τέτοιου είδους αποδείξεις θεωρούνται κρίσιμες για την τελική επιβεβαίωση της προέλευσης του πλήγματος.

Μέχρι να υπάρξουν περισσότερα στοιχεία, οι συνθήκες της τραγωδίας στη Μιναμπ παραμένουν αντικείμενο διεθνούς έρευνας και έντονης αντιπαράθεσης.

Πηγή: ieidiseis.gr