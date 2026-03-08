Επίσημο: Νέος ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν ο γιος του Αλί Χαμενεΐ, Μοτζτάμπα

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ (Mojtaba Khamenei), ο δεύτερος γιος του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ορίζεται νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, σύμφωνα με αναφορές κρατικών και διεθνών μέσων ενημέρωσης.

Η επιλογή του έρχεται μετά τον θάνατο του πατέρα του στις επιθέσεις ΗΠΑ–Ισραήλ στα τέλη Φεβρουαρίου, που προκάλεσαν κρίση διαδοχής στο Ιράν.

Επιλέχθηκε από τη Συνέλευση των Ειδικών του Ιράν, ένα σώμα 88 εκλεγμένων ανώτερων κληρικών που έχει την ευθύνη για την επιλογή του ανώτατου ηγέτη.

Η συνέλευση έχει επιλέξει νέο ηγέτη μόνο μία φορά στο παρελθόν από την ίδρυση της Ισλαμικής Δημοκρατίας το 1979. Αυτό συνέβη όταν ο Αλί Χαμενεΐ επιλέχθηκε εσπευσμένα μετά τον θάνατο του Αγιατολάχ Ρουχολάχ Χομεϊνί πριν από περισσότερες από τρεις δεκαετίες.

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ δεν έχει ποτέ θέσει υποψηφιότητα για κάποιο αξίωμα ούτε έχει υποβληθεί σε δημόσια ψηφοφορία, ωστόσο εδώ και δεκαετίες αποτελεί ιδιαίτερα επιδραστική προσωπικότητα στον στενό κύκλο του ανώτατου ηγέτη, καλλιεργώντας στενές σχέσεις με τους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC).

Η Συνέλευση των Ειδικών καλεί τους Ιρανούς να στηρίξουν τον νέο ηγέτη

Η Συνέλευση των Ειδικών του Ιράν – το θρησκευτικό σώμα που όρισε πριν από λίγα λεπτά ως νέο ανώτατο ηγέτη της χώρας τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ – κάλεσε τους Ιρανούς να διατηρήσουν την ενότητά τους και να εκφράσουν τη στήριξή τους προς τον Χαμενεΐ.

Σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, η συνέλευση ανέφερε ότι ο Χαμενεΐ επιλέχθηκε έπειτα από «καθοριστική ψηφοφορία».

Παράλληλα, κάλεσε όλους τους Ιρανούς, «ιδιαίτερα τις ελίτ και τους διανοουμένους των θρησκευτικών σχολών και των πανεπιστημίων», να «δηλώσουν πίστη στην ηγεσία και να διατηρήσουν την ενότητα».

Πηγή: iefimerida.gr