Έβδομος Αμερικανός στρατιώτης έχασε τη ζωή του μετά από ιρανικό χτύπημα στη Σαουδική Αραβία

Ένας ακόμη Αμερικανός στρατιώτης έχασε τη ζωή του στον πόλεμο με το Ιράν, ανακοίνωσε το Πεντάγωνο την Κυριακή, ανεβάζοντας τον αριθμό των Αμερικανών στρατιωτών που σκοτώθηκαν στη σύγκρουση σε επτά.

Ο στρατιώτης, η ταυτότητα του οποίου δεν έχει δημοσιοποιηθεί καθώς o στρατός ενημερώνει τους συγγενείς του, τραυματίστηκε σοβαρά την 1η Μαρτίου, όταν το Ιράν επιτέθηκε σε μια σαουδαραβική στρατιωτική βάση όπου ήταν σταθμευμένοι Αμερικανοί στρατιώτες, σύμφωνα με δήλωση του Αμερικανικού Κεντρικού Στρατηγείου.

Ο στρατιώτης πέθανε από τα τραύματά του ενώ οι στρατιωτικές υγειονομικές αρχές προετοίμαζαν τη μεταφορά του σε αμερικανικό στρατιωτικό νοσοκομείο στη Γερμανία για πιο εξειδικευμένη ιατρική περίθαλψη, σύμφωνα με αξιωματούχους.

CENTCOM Update



TAMPA, Fla. – Last night, a U.S. service member passed away from injuries received during the Iranian regime’s initial attacks across the Middle East. The service member was seriously wounded at the scene of an attack on U.S. troops in the Kingdom of Saudi Arabia… — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 8, 2026

Πηγή: cnn.gr