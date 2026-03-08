Έβδομος Αμερικανός στρατιώτης έχασε τη ζωή του μετά από ιρανικό χτύπημα στη Σαουδική Αραβία

Ο στρατιώτης, η ταυτότητα του οποίου δεν έχει δημοσιοποιηθεί καθώς o στρατός ενημερώνει τους συγγενείς του, τραυματίστηκε σοβαρά την 1η Μαρτίου, όταν το Ιράν επιτέθηκε σε μια σαουδαραβική στρατιωτική βάση όπου ήταν σταθμευμένοι Αμερικανοί στρατιώτες, σύμφωνα με δήλωση του Αμερικανικού Κεντρικού Στρατηγείου.
Ο στρατιώτης πέθανε από τα τραύματά του ενώ οι στρατιωτικές υγειονομικές αρχές προετοίμαζαν τη μεταφορά του σε αμερικανικό στρατιωτικό νοσοκομείο στη Γερμανία για πιο εξειδικευμένη ιατρική περίθαλψη, σύμφωνα με αξιωματούχους.
Πηγή: cnn.gr