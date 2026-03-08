Το Ιράν επέλεξε τον επόμενο ηγέτη του - Πιθανότατα ο γιος του Χαμενεΐ, «το όνομα θα συνεχιστεί» λέει αξιωματούχος

Το όνομα του Χαμενεΐ ως ηγέτη του Ιράν «θα συνεχιστεί», είπε ένα από τα μέλη της Συνέλευσης των Ειδικών, του σώματος των κληρικών που είναι επιφορτισμένο με την εκλογή νέου ηγέτη.

«Με την πλειοψηφία των ψήφων επιλέχθηκε το πρόσωπο που θα συνεχίσει την πορεία του Ιμάμη Χομεϊνί και την πορεία του μάρτυρα Ιμάμη Χαμενεΐ. Το όνομα Χαμενεΐ θα συνεχιστεί. Η ψηφοφορία έχει ολοκληρωθεί και θα ανακοινωθεί σύντομα», δήλωσε ο Χοσεϊναλί Εσκέβαρι, μέλος της Συνέλευσης των Ειδικών του Ιράν σε βίντεο που μεταδόθηκε από ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Ο γραμματέας του Συμβουλίου των Ειδικών, ο Χοσεϊνί Μπουσεχρί, θα ανακοινώσει τον διάδοχο του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ -ο οποίος σκοτώθηκε την πρώτη ημέρα της ισραηλινοαμερικανικής επίθεσης-, δήλωσε στα κρατικά μέσα ενημέρωσης ένας άλλος ιερωμένος, ο Αχμάντ Αλαμολχόλντα.

Τη δήλωση μετέδωσε το Skynews και ερμηνεύεται ως εκλογή του γιου του Αλί Χαμενεΐ, του 56χρονου Μοτζάμπα, για τη θέση του αγιατολάχ, του ανώτατου δηλαδή θρησκευτικού ηγέτη της χώρας.

Ο Μοτζάμπα Χαμενεΐ, επίσης κληρικός, αλλά χωρίς να έχει υπηρετήσει μέχρι τώρα σε κάποιο δημόσιο αξίωμα, θεωρείται εδώ και μερικές ημέρες ο επικρατέστερος για διάδοχος του πατέρα του, μετά τον θάνατο του τελευταίου στις 28 Φεβρουαρίου, από την συντονισμένη αμερικανο-ισραηλινή επίθεση που ξεκίνησε την σύγκρουση.

Η συνέλευση των Ειδικών συγκλήθηκε σήμερα

Υπενθυμίζεται πως νωρίτερα σήμερα είχε συγκληθεί η «Συνέλευση των Ειδικών», ένα σώμα 88 ισλαμικών λογίων που έχουν επιλεγεί για την αφοσίωσή τους στο καθεστώς, και σύμφωνα με έναν εξ αυτών, επέλεξαν τον επόμενο ανώτατο ηγέτη του Ιράν, χωρίς ωστόσο να κατονομάζει το πρόσωπο αυτό.

«Ο πλέον κατάλληλος υποψήφιος, που εγκρίθηκε από την πλειοψηφία της Συνέλευσης των Ειδικών, ορίστηκε», είπε ο Μοχσέν Χεϊνταρί, εκπρόσωπος της επαρχίας Χουζεστάν στη Συνέλευση των Ειδικών, σύμφωνα με το πρακτορείο Isna.

Τραμπ: «Ο επόμενος ηγέτης του Ιράν δεν θα παραμείνει στη θέση του για πολύ αν δεν έχει την έγκρις»

Νωρίτερα σήμερα, ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξή του στο αμερικανικό δίκτυο ABC, δήλωσε πως ο επόμενος Ιρανός ηγέτης «δεν θα κρατήσει για πολύ αν δεν πάρει την έγκρισή» του.

«Θα πρέπει να λάβει την έγκρισή μας. Αν δεν λάβει την έγκρισή μας, δεν θα κρατήσει για πολύ», απείλησε ο Αμερικανός πρόεδρος, την ώρα που ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραγτσί επαναλάμβανε πως η επιλογή του διαδόχου του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε την πρώτη ημέρα της ισραηλινοαμερικανικής επίθεσης, εναπόκειται στον «ιρανικό λαό» και σε «κανέναν άλλο».

Παράλληλα, την περασμένη Πέμπτη, ο Αμερικανός πρόεδρος σε δηλώσεις του είχε αναφέρει πως θέλει να «αναμιχθεί» στην επιλογή του διαδόχου του ανώτατου ηγέτη του Ιράν και είχε κάνει γνωστό πως δεν θα δεχόταν να πάρει τη σκυτάλη ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, γιος του Αλί Χαμενεΐ.

Πηγή: iefimerida.gr