«Το όνομα του Χαμενεΐ ως ηγέτη του Ιράν θα συνεχιστεί» λένε αξιωματούχοι στην Τεχεράνη

«Το όνομα του Χαμενεΐ ως ηγέτη του Ιράν θα συνεχισθεί», δήλωσε σήμερα ένα μέλος της Συνέλευσης των Ειδικών του Ιράν, ο Χοσεϊναλί Εσκεβαρί, προσθέτοντας ότι ο νέος ηγέτης επελέγη και θα ανακοινωθεί σύντομα από αξιωματούχους.

«Με την πλειοψηφία των ψήφων, το πρόσωπο που θα συνεχίσει το δρόμο του Ιμάμη Χομεϊνί και το δρόμο του μάρτυρα Ιμάμη Χαμενεΐ επελέγη. Το όνομα του Χαμενεΐ θα συνεχισθεί. Ο κύβος ερρίφθη και θα υπάρξει ανακοίνωση σύντομα», δήλωσε ο Εσκεβαρί σε βίντεο που μεταδόθηκε από ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Ο πρώην ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, σκοτώθηκε την πρώτη ημέρα των πληγμάτων ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου. Ο γιος του, Μοτζτάμπα, θεωρείται ο επικρατέστερος υποψήφιος για να τον διαδεχθεί, αν και ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ τον έχει χαρακτηρίσει «μη αποδεκτό».

Πηγή: cnn.gr