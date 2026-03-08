Εκκενώνεται προληπτικά το αεροδρόμιο του Κάνσας λόγω πιθανής απειλής

Μέρη του Διεθνούς Αεροδρομίου του Κάνσας Σίτι στις ΗΠΑ εκκενώθηκαν το απόγευμα της Κυριακής, καθώς οι αρχές διερευνούσαν μια πιθανή απειλή, όπως ανακοίνωσε η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας του Κάνσας Σίτι.

Ο εκπρόσωπος του αεροδρομίου, Τζάκσον Όβερστρητ, ανέφερε σε ηλεκτρονικό μήνυμα ότι η απειλή καταγράφηκε για πρώτη φορά στις 11:15 π.μ. τοπική ώρα και ολόκληρος ο τερματικός σταθμός εκκενώθηκε. Πρόσθεσε ότι οι πτήσεις που είχαν προσγειωθεί από τότε παρέμεναν σε αναμονή στην πίστα (taxiway).

Ο εκπρόσωπος του FBI, Ντίξον Λαντ, δήλωσε σε ηλεκτρονικό μήνυμα στο Associated Press ότι «το FBI γνωρίζει το περιστατικό και το προσωπικό μας συνεργάζεται με τις αρχές του αεροδρομίου και τις αστυνομικές υπηρεσίες για να αξιολογήσει την αξιοπιστία της απειλής».

🚨 DEVELOPING: A serious incident at Kansas City International Airport prompted a full ground stop and the evacuation of passengers and staff, though the cause remains unknown.



pic.twitter.com/wyqKtiVG9b — Breaking911 (@Breaking911) March 8, 2026

Ο Λόγκαν Χόουλεϊ, 29 ετών, ανέφερε ότι περίμενε να επιβιβαστεί σε πτήση προς το Τέξας όταν παρατήρησε ένα πλήθος αστυνομικών και ομάδες με σκύλους-αστυνομικούς (K9 units) μέσα στον τερματικό σταθμό.

«Ξαφνικά ένας υπάλληλος του αεροδρομίου είπε ‘εκκενώστε αμέσως’, οι άνθρωποι σηκώθηκαν γρήγορα και έτρεξαν έξω», είπε ο Χόουλεϊ.

Η ομάδα περίπου 2.000 ατόμων οδηγήθηκε στην πίστα του αεροδρομίου.

🚨 UPDATE: Evacuation and ground stop at Kansas City International Airport were reportedly triggered by a bomb threat, with police and bomb-sniffing dogs searching the concourse and terminals.



pic.twitter.com/WqwWHARe7G — Breaking911 (@Breaking911) March 8, 2026

Πηγή: cnn.gr