Εκκενώνεται προληπτικά το αεροδρόμιο του Κάνσας λόγω πιθανής απειλής

Ο εκπρόσωπος του αεροδρομίου, Τζάκσον Όβερστρητ, ανέφερε σε ηλεκτρονικό μήνυμα ότι η απειλή καταγράφηκε για πρώτη φορά στις 11:15 π.μ. τοπική ώρα και ολόκληρος ο τερματικός σταθμός εκκενώθηκε. Πρόσθεσε ότι οι πτήσεις που είχαν προσγειωθεί από τότε παρέμεναν σε αναμονή στην πίστα (taxiway).
Ο εκπρόσωπος του FBI, Ντίξον Λαντ, δήλωσε σε ηλεκτρονικό μήνυμα στο Associated Press ότι «το FBI γνωρίζει το περιστατικό και το προσωπικό μας συνεργάζεται με τις αρχές του αεροδρομίου και τις αστυνομικές υπηρεσίες για να αξιολογήσει την αξιοπιστία της απειλής».
Ο Λόγκαν Χόουλεϊ, 29 ετών, ανέφερε ότι περίμενε να επιβιβαστεί σε πτήση προς το Τέξας όταν παρατήρησε ένα πλήθος αστυνομικών και ομάδες με σκύλους-αστυνομικούς (K9 units) μέσα στον τερματικό σταθμό.
«Ξαφνικά ένας υπάλληλος του αεροδρομίου είπε ‘εκκενώστε αμέσως’, οι άνθρωποι σηκώθηκαν γρήγορα και έτρεξαν έξω», είπε ο Χόουλεϊ.
Η ομάδα περίπου 2.000 ατόμων οδηγήθηκε στην πίστα του αεροδρομίου.
Πηγή: cnn.gr