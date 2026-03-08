Αρακτσί: Διαψεύδει τον Τραμπ για την έκρηξη σε σχολείο - «Θέλουμε τέλος στον πόλεμο, όχι εκεχειρία»

Ο Αμπάς Αρακτσί αμφισβήτησε τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος κατηγόρησε το Ιράν για την έκρηξη σε σχολείο στις 28 Φεβρουαρίου, η οποία στοίχισε τη ζωή σε περισσότερους από 165 ανθρώπους -στην πλειονότητά τους παιδιά- παρά το γεγονός ότι τα στοιχεία δείχνουν πως επρόκειτο πιθανότατα για αμερικανική αεροπορική επιδρομή.

Μάλιστα, σε άλλο σημείο των δηλώσεών του τόνισε πως το Ιράν θέλει οριστικό τέλος στον πόλεμο και όχι εκεχειρία.

Ο ΥΠΕΞ του Ιράν δήλωσε στην εκπομπή «Meet the Press» του NBC:

«Είναι αστείο. Είναι το δικό μας σχολείο, αυτοί είναι οι δικοί μας μαθητές και τα δικά μας κορίτσια, και δέχθηκαν επίθεση από ένα αμερικανικό μαχητικό, ένα αεριωθούμενο, και σκοτώθηκαν. Γιατί είναι υπεύθυνο το Ιράν;»

Όταν του ζητήθηκαν αποδείξεις ότι επρόκειτο για αμερικανικό πολεμικό αεροσκάφος, ο Αρακτσί απάντησε: «Αν δεν ήταν οι ΗΠΑ, τότε ποιος ήταν; Ίσως οι Ισραηλινοί. Αλλά ποιος άλλος μας επιτίθεται;»

Δορυφορικές εικόνες, αναλύσεις ειδικών, ένας Αμερικανός αξιωματούχος και δημόσιες πληροφορίες που εξέδωσαν οι στρατοί των ΗΠΑ και του Ισραήλ, υποδηλώνουν ότι η έκρηξη προκλήθηκε πιθανότατα από αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές, οι οποίες έπληξαν επίσης ένα παρακείμενο συγκρότημα που σχετίζεται με τους Φρουρούς της Επανάστασης.

Οι «γενναίοι στρατιώτες» του Ιράν είναι έτοιμοι αν ξένες δυνάμεις εισβάλουν στη χώρα

Ο Αρακτσί τόνισε ότι οι ιρανικές δυνάμεις είναι προετοιμασμένες για το ενδεχόμενο εισβολής χερσαίων στρατευμάτων στη χώρα του.

«Προς το παρόν, είμαστε αρκετά ικανοί», δήλωσε ο Αρακτσί στην εκπομπή «Meet the Press» του NBC. Ανέφερε ότι το Ιράν διαθέτει «πολύ γενναίους στρατιώτες που περιμένουν οποιονδήποτε εχθρό» και θα «καταστρέψουν» όποιον πατήσει σε ιρανικό έδαφος.

«Έχουμε έναν σπουδαίο πολιτισμό. Υπερασπιζόμαστε τη γη μας εδώ και χιλιάδες χρόνια και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε», πρόσθεσε.

«Η στρατιωτική συνεργασία Ιράν και Ρωσίας δεν είναι κάτι καινούργιο»

Αξιωματούχοι των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών πιστεύουν ότι η Ρωσία έχει παράσχει στο Ιράν πληροφορίες για τη στοχοποίηση αμερικανικών στρατευμάτων και εγκαταστάσεων στη Μέση Ανατολή.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν απέφυγε να δώσει λεπτομέρειες σχετικά με το πώς η Μόσχα ενδέχεται να βοηθά την Τεχεράνη, δήλωσε όμως ότι «η στρατιωτική συνεργασία μεταξύ Ιράν και Ρωσίας δεν είναι κάτι καινούργιο».

Μιλώντας στην εκπομπή «Meet the Press» του NBC, ο Αρακτσί σημείωσε ότι αυτή η συνεργασία «προϋπήρχε και θα συνεχιστεί και στο μέλλον».

Ερωτηθείς εάν η Ρωσία βοηθά το Ιράν στον εντοπισμό των αμερικανικών δυνάμεων, δήλωσε ότι δεν διαθέτει «ακριβείς στρατιωτικές πληροφορίες», προσθέτοντας: «Από όσο γνωρίζω, έχουμε μια πολύ καλή σχέση με τη Ρωσία».

Σε ερώτηση σχετικά με την παροχή πληροφοριών από τη Ρωσία, απάντησε: «Μας βοηθούν σε πολλές διαφορετικές κατευθύνσεις. Δεν έχω λεπτομερείς πληροφορίες».

Πηγή: ethnos.gr