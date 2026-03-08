ΥΠΕΞ Λιβάνου: «Απερίφραστη καταδίκη» των επιθέσεων με drones στην Κύπρο

«Εκφράζουμε την έντονη καταδίκη μας για αυτές τις επιθέσεις», ανέφερε, σημειώνοντας ότι «οι πράξεις αυτές δεν αντιπροσωπεύουν τον Λίβανο, το κράτος, τον λαό ή τις αξίες του». Παράλληλα, τόνισε την απόρριψη κάθε προσπάθειας μετατροπής του Λιβάνου σε βάση για «εξωτερικές ατζέντες».
Ο Λιβανέζος υπουργός κάλεσε τους Κυπρίους να διαχωρίσουν το κράτος του Λιβάνου από ενέργειες που πραγματοποιούνται εκτός θεσμικού πλαισίου, υπενθυμίζοντας την πρόσφατη κυβερνητική απόφαση που κρίνει παράνομες όλες τις στρατιωτικές δραστηριότητες της Χεζμπολάχ. Υπογράμμισε ότι οι επιθέσεις πρέπει να ιδωθούν υπό αυτό το πρίσμα, ως ενέργειες αντίθετες με τις κυρίαρχες αποφάσεις της λιβανέζικης πολιτείας.
Κλείνοντας, εξέφρασε λύπη για το περιστατικό και επανέλαβε την «πλήρη και χωρίς επιφυλάξεις απόρριψη» τέτοιων ενεργειών από τον Λίβανο.
Πηγή: cnn.gr