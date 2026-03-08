Γκάφα του Κρεμλίνου: Ανάρτησαν λάθος βίντεο του Πούτιν για την ημέρα της Γυναίκας

Στο βίντεο του Ρώσου προέδρου με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, ο Βλαντίμιρ Πούτιν διέκοψε το βίντεο, καθώς διάβαζε το μήνυμά του προς τις γυναίκες, καθώς «πνίγηκε».
«Ξέρετε, επιτρέψτε μου να το ξαναπώ, επειδή... με γρατζουνάει λίγο ο λαιμός μου. Ναι, με γρατζουνάει λίγο. Παραλίγο να αρχίσω να βήχω. Μιλάω πολύ σήμερα», λέει ο Πούτιν στο βίντεο.
Οι υπεύθυνοι επικοινωνίας του Κρεμλίνου αντικατέστησαν το βίντεο με το σωστό, αλλά ήταν ήδη αργά.
Δείτε το βίντεο
Πηγή: newsbomb.gr
Putin and his slimy regime accidentally released the wrong version of a video they were going to put out which shows Putin spluttering and coughing.— Bricktop_NAFO (@Bricktop_NAFO) March 8, 2026
They quickly deleted it but it was too late as it hit the internet there was no going back. pic.twitter.com/HJExVE00cJ