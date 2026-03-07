Λίβανος: Ισραηλινοί κομάντο προσγειώθηκαν με αλεξίπτωτα - Ακολούθησαν μάχες με τη Χεζμπολάχ

Ο στρατός του Ισραήλ πραγματοποίησε μία επιχείρηση αερομεταφοράς στρατιωτικών δυνάμεων, με ρίψεις αλεξιπτωτιστών στις ανατολικές περιοχές του Λιβάνου στη διάρκεια της νύχτας, όπως ανέφεραν σήμερα κάτοικοι των περιοχών αυτών, αλλά και μετέδωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Από τους βομβαρδισμούς των Ισραηλινών στην ίδια περιοχή σκοτώθηκαν περισσότεροι από 12 άνθρωποι.

Ο Λίβανος βυθίστηκε πιο βαθιά στην πολεμική κρίση της Μέσης Ανατολής τη Δευτέρα, όταν η Χεζμπολάχ που έχει την υποστήριξη του Ιράν εκτόξευσε ρουκέτες και drones κατά του Ισραήλ, το οποίο απάντησε με σφοδρούς βομβαρδισμούς σε όλο το μήκος του νοτίου Λιβάνου, στα ανατολικά, αλλά και κοντά στην πρωτεύουσα Βηρυτό.

Στη διάρκεια της χθεσινής νύχτας πραγματοποίησαν επιχειρήσεις αεροκίνησης κοντά στην περιοχή Ναμπί Σιθ που βρίσκεται στην κοιλάδα Μπεκάα του Λιβάνου, σύμφωνα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Λιβάνου, αλλά και κατοίκους της περιοχής.

Σύμφωνα με τις ίδιες αναφορές, κάτοικοι, αλλά και μαχητές της Χεζμπολάχ πυροβόλησαν κατά των Ισραηλινών στρατιωτών, καθώς αυτοί πεζοπορούσαν στο έδαφος.

Οι Ισραηλινοί στρατιώτες αποχώρησαν με ελικόπτερα, καθώς σφοδροί βομβαρδισμοί έπλητταν την Ναμπί Σιθ και τις γειτονικές πόλεις, σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, αλλά και τα κρατικά ΜΜΕ του Λιβάνου.

Οι αμυντικές δυνάμεις του Ισραήλ (IDF) δεν ανταποκρίθηκαν άμεσα σε ερωτήσεις του Reuters σχετικά με το περιστατικό αυτό.

Το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανακοίνωσε ότι 16 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τις επιθέσεις των Ισραηλινών στην περιοχή Ναμπί Σιθ κατά το τελευταίο 24ωρο. Ένας εκπρόσωπος του ίδιου υπουργείου δήλωσε στο Reuters ότι στον αριθμό αυτό των νεκρών συμπεριλαμβάνονται άνθρωποι που σκοτώθηκαν από βομβαρδισμούς την Παρασκευή, όπως επίσης και στους σφοδρούς βομβαρδισμούς στη διάρκεια της νύχτας, ενώ ο αριθμός των νεκρών αναμένεται ότι θ’ αυξηθεί.

Δύο πηγές ασφάλειας δήλωσαν στο Reuters ότι τρεις στρατιώτες είναι μεταξύ των νεκρών.

Από τους βομβαρδισμούς των Ισραηλινών έχουν σκοτωθεί περισσότεροι από 200 άνθρωποι στο Λίβανο, ενώ οι διαταγές εκκένωσης περιοχών έχουν εκτοπίσει περίπου 300.000 ανθρώπους. Μόλις το 1/3 από αυτούς φιλοξενούνται σε καταφύγια της κυβέρνησης.

Πηγή: newsbomb.gr