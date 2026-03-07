Βίντεο δείχνει Αμερικανό να πυροβολείται από πράκτορα της ICE στο Τέξας

Βίντεο από κάμερα σώματος αστυνομικού δείχνει τις χαοτικές στιγμές που προηγήθηκαν του θανατηφόρου πυροβολισμού ενός Αμερικανού πολίτη από αξιωματικό μετανάστευσης στο Τέξας πέρυσι ​​​​​​​

Νεοδημοσιευμένο βίντεο από κάμερα σώματος αστυνομικού δείχνει τις χαοτικές στιγμές που προηγήθηκαν του θανατηφόρου πυροβολισμού ενός Αμερικανού πολίτη από αξιωματικό μετανάστευσης στο Τέξας πέρυσι, ένα περιστατικό που έγινε γνωστό μόλις πρόσφατα.



Όπως γράφει τo BBC, πυροβολισμοί ακούγονται στο νυχτερινό βίντεο όταν ο 23χρονος Ρούμπεν Ρέι Μαρτίνεζ προχωρά με το αυτοκίνητό του προς τα εμπρός, ενώ οι αρχές προσπαθούν να τον σταματήσουν στις 15 Μαρτίου 2025 στην παραθαλάσσια κοινότητα του South Padre Island.

Το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ (DHS) δεν είχε δημοσιοποιήσει ότι ένας αξιωματικός της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) σκότωσε τον Μαρτίνεζ, μέχρι που η πληροφορία αυτή αποκαλύφθηκε από τα μέσα ενημέρωσης τον περασμένο μήνα.

Το DHS δήλωσε ότι ο Μαρτίνεζ «επιτάχυνε προς τα εμπρός» και «πάτησε σκόπιμα» έναν πράκτορα με το όχημά του, γεγονός που οδήγησε έναν άλλο πράκτορα να πυροβολήσει «αμυντικά».

Bodycam footage once again contradicts the official account of an ICE shooting, this time involving 23-year-old U.S. citizen Ruben Ray Martinez. Authorities claimed he ran over an agent, but the video shows his car stationary or barely moving when he was shot. pic.twitter.com/xMMWtIfrnK — WarMonitor (@TheWarMonitor) March 7, 2026

“O πρώτος από τρεις Αμερικανούς πολίτες που πυροβολήθηκαν θανάσιμα από ομοσπονδιακούς πράκτορες”

Ο Μαρτίνεζ θεωρείται ότι είναι ο πρώτος από τρεις Αμερικανούς πολίτες που πυροβολήθηκαν θανάσιμα από ομοσπονδιακούς πράκτορες μετανάστευσης κατά τη δεύτερη θητεία του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Ωστόσο, σε αντίθεση με τις άλλες δύο περιπτώσεις, ο Μαρτίνεζ δεν συμμετείχε σε διαμαρτυρία — απλώς περνούσε με το αυτοκίνητό του από το σημείο ενός τροχαίου ατυχήματος όπου αξιωματικοί της ICE βοηθούσαν στη ρύθμιση της κυκλοφορίας.

Οι δικηγόροι της οικογένειας του Μαρτίνεζ δήλωσαν ότι τα νέα στοιχεία «θέτουν υπό αμφισβήτηση την επίσημη εκδοχή της ICE για τον θανατηφόρο πυροβολισμό».

Οι αρχές του Τέξας είχαν προηγουμένως αρνηθεί να δώσουν στα μέσα ενημέρωσης το βίντεο από το περιστατικό.

Ωστόσο, την Παρασκευή δεκάδες βίντεο από κάμερες σώματος, αποδεικτικά στοιχεία και εκθέσεις της έρευνας δόθηκαν στη δημοσιότητα από το Τμήμα Δημόσιας Ασφάλειας του Τέξας.

Τα βίντεο δείχνουν διαφορετικές οπτικές γωνίες από τις κάμερες σώματος αστυνομικών της τοπικής αστυνομίας.

Πώς έγινε

Σε ένα από τα αποσπάσματα, ο Μαρτίνεζ φαίνεται να κατεβάζει το παράθυρο του μπλε Ford Fusion που οδηγούσε για να μιλήσει με έναν πράκτορα.

Στη συνέχεια, το αυτοκίνητό του προχωρά αργά προς μια διασταύρωση.

Ένας αξιωματικός ακούγεται να φωνάζει: «Πού πάει;»

Ο Μαρτίνεζ φαίνεται να επιβραδύνει πριν στρίψει ελαφρώς το αυτοκίνητο και κινηθεί προς τα εμπρός, ενώ οι αρχές του φωνάζουν. Τότε ακούγονται πυροβολισμοί.

Το βίντεο από την κάμερα σώματος έχει ληφθεί λίγα μέτρα πίσω από το αυτοκίνητο και έτσι δεν είναι σαφές αν κάποιος αξιωματικός χτυπήθηκε από το όχημα. Το θολό βίντεο φαίνεται να δείχνει κάποιο άτομο μπροστά από το όχημα τη στιγμή που αυτό αρχίζει να στρίβει αριστερά, λίγο πριν πυροβοληθεί ο Μαρτίνεζ.

Σύμφωνα με μεταθανάτιες τοξικολογικές εξετάσεις που επικαλείται το αμερικανικό δίκτυο CBS, βρέθηκαν στο σώμα του Μαρτίνεζ ίχνη αλκοόλ και μαριχουάνας.

Ένας αξιωματικός του Τμήματος Πάρκων και Άγριας Ζωής του Τέξας που βρισκόταν στο σημείο αναφέρει σε εσωτερική έκθεση ότι ένα μπλε αυτοκίνητο σταμάτησε «στα πόδια ενός άγνωστου πράκτορα της Homeland Security Investigations».

Η μονάδα Homeland Security Investigations (HSI) αποτελεί τμήμα της ICE και εποπτεύεται από το DHS.

Η έκθεση υποστηρίζει ότι ένας άλλος πράκτορας προσπαθούσε να ανοίξει την πόρτα του μπλε αυτοκινήτου όταν ο οδηγός άρχισε να κινείται προς τα εμπρός και αριστερά, χτυπώντας έναν πράκτορα.

«Τη στιγμή εκείνη ο πράκτορας HSI 1, που αρχικά βρισκόταν μπροστά από το αυτοκίνητο, φάνηκε να βρίσκεται πάνω στο καπό του οχήματος», αναφέρει η έκθεση.

Η έκθεση προσθέτει ότι ένας άλλος πράκτορας άρχισε να φωνάζει στον οδηγό να σταματήσει το αυτοκίνητο πριν τραβήξει το όπλο του και πυροβολήσει «αυτό που ακούστηκε σαν τρεις πυροβολισμούς» μέσα από το παράθυρο της πλευράς του οδηγού.

Τι λένε οι δικηγόροι της μητέρας του Μαρτίνεζ

Σε ανακοίνωσή τους, οι Τσαρλς Σταμ και Άλεξ Σταμ, δικηγόροι της μητέρας του Μαρτίνεζ, Ρέιτσελ Ρέγιες, δήλωσαν: «Αυτά τα νέα βίντεο επιβεβαιώνουν ότι το αυτοκίνητο του Ρούμπεν κινούνταν μόλις μετά βίας όταν δέχτηκε πυροβολισμούς.

Ότι φρέναρε, δεν επιτάχυνε. Ότι κανείς δεν βρισκόταν πάνω στο καπό του αυτοκινήτου του. Ότι κανείς δεν ήταν μπροστά από το αυτοκίνητό του όταν πυροβολήθηκε.

Ότι πυροβολήθηκε εξ επαφής μέσα από το παράθυρο από έναν πράκτορα της ICE που δεν βρισκόταν σε κανέναν κίνδυνο.»

Το BBC επικοινώνησε με το DHS για σχόλιο.

Τον περασμένο μήνα, σώμα ενόρκων στο Τέξας αποφάσισε να μην απαγγείλει κατηγορίες στον ομοσπονδιακό πράκτορα που πυροβόλησε τον Μαρτίνεζ.

Ένας επιβάτης που βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητο με τον Μαρτίνεζ αμφισβήτησε επίσης την εκδοχή της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.

Ο Τζόσουα Όρτα, φίλος του Μαρτίνεζ, έγραψε σε προσχέδιο δήλωσης που έλαβαν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ότι ο Μαρτίνεζ δεν χτύπησε κανέναν αξιωματικό με το όχημά του.

Είπε ότι ο ίδιος και ο Μαρτίνεζ είχαν πιει «μερικά ποτά» και είχαν πάει σε ένα πάρτι πριν από τον θανατηφόρο πυροβολισμό.

Ο Όρτα δήλωσε ότι όταν έφτασαν στο σημείο, ένας αξιωματικός τους είπε «να γυρίσουν πίσω και να φύγουν». Ένας Texas Ranger είδε ένα ανοιχτό δοχείο αλκοόλ μέσα στο όχημα, σύμφωνα με τον ίδιο.

Υποστήριξε ότι αργότερα ένας ομοσπονδιακός πράκτορας πυροβόλησε μέσα από το παράθυρο του οδηγού χωρίς προειδοποίηση. Ο Όρτα πέθανε τον περασμένο μήνα σε άσχετο τροχαίο δυστύχημα.

Τον περασμένο μήνα, η μητέρα του Μαρτίνεζ — η οποία είχε ψηφίσει τον Τραμπ το 2024 — δήλωσε ότι δεν είχε λάβει κανένα βίντεο, αποδεικτικό στοιχείο ή έκθεση σχετικά με τη δολοφονία του γιου της.

«Δεν κατηγορώ τον πρόεδρο Τραμπ για τον θάνατο του γιου μου, γιατί δεν ήταν αυτός που πάτησε τη σκανδάλη», είπε η Ρέγιες στο CBS τον Φεβρουάριο. «Αλλά πιστεύω ότι κάτι πρέπει να αλλάξει σε εκείνη την υπηρεσία όσον αφορά το μοτίβο βίας ή κατάχρησης εξουσίας και ατιμωρησίας».

Τον Ιανουάριο, αξιωματικοί μετανάστευσης πυροβόλησαν θανάσιμα δύο ακόμη Αμερικανούς πολίτες, τη Ρενέ Γκουντ και τον Άλεξ Πρέτι, κατά τη διάρκεια αντιπαραθέσεων με διαφορά λίγων εβδομάδων στη Μινεσότα, προκαλώντας διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα.

Οι δύο συμμετείχαν σε διαμαρτυρίες κατά των επιχειρήσεων σύλληψης μεταναστών της κυβέρνησης Τραμπ στη Μινεάπολη.

Πηγή: newsbomb.gr