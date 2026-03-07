Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης προς Τραμπ: Περιμένουμε το Ναυτικό των ΗΠΑ στο Στενό του Ορμούζ

Με ανακοίνωσή τους και προπαγανδιστικό βίντεο οι Φρουροί της Ισλαμικής επανάστασης, έδωσαν την απάντησή τους στον Αμερικανό πρόεδρο.

«Το Ιράν χαιρετίζει τη συνοδεία πετρελαιοφόρων από αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις στο Στενό του Oρμούζ. Παρεμπιπτόντως, εμείς περιμένουμε την παρουσία τους. Συνιστούμε, προτού λάβουν οποιαδήποτε απόφαση, να θυμηθούν οι Αμερικανοί τη φωτιά στο αμερικανικό υπερδεξαμενόπλοιο Bridgeton το 1987 και τα πετρελαιοφόρα που μπήκαν πρόσφατα στο στόχαστρο», δήλωσε εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν .

Η «πρόκληση» συνδέεται με την δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι Πλοία του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ θα μπορούσαν να αρχίσουν να συνοδεύουν πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια στο Στενό του Χορμούζ, εφόσον χρειαστεί. Μάλιστα οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης σε προπαγανδιστικό βίντεο επιδεικνύουν πυραύλους ξηράς – θαλάσσης.

Λόγω του πολέμου έχουν ελαχιστοποιηθεί οι διελεύσεις πλοίων από το Στενό του Χορμούζ, από όπου διέρχεται υπό κανονικές συνθήκες το 20% του πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου που διακινείται διά θαλάσσης σε παγκόσμια κλίμακα.

Ο εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης, Αλί Μοχαμάντ Ναϊνί, δήλωσε: «Το Ιράν χαιρετίζει τη συνοδεία πετρελαιοφόρων από αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις στο Στενό του Χορμούζ. Παρεμπιπτόντως, εμείς περιμένουμε την παρουσία τους».

«Συνιστούμε, προτού λάβουν οποιαδήποτε απόφαση, να θυμηθούν οι Αμερικανοί τη φωτιά στο αμερικανικό υπερδεξαμενόπλοιο Bridgeton το 1987 και τα πετρελαιοφόρα που μπήκαν πρόσφατα στο στόχαστρο», συμπλήρωσε ο Ναϊνί.

Πηγή: ertnews.gr