«Από 4 έως 6 εβδομάδες θα διαρκέσει ο πόλεμος στο Ιράν» ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε το βράδυ της Παρασκευής (6/3) ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν επαρκή αποθέματα οπλικών συστημάτων για να καλύψουν τις επιχειρησιακές ανάγκες που σχετίζονται με τη σύγκρουση με το Ιράν.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, δήλωσε ότι οι επιχειρήσεις κατά του Ιράν αναμένεται να ολοκληρωθούν σε αυτό το διάστημα. Όπως ανέφερε, οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται ήδη «σε καλό δρόμο για να αποκτήσουν τον έλεγχο του ιρανικού εναέριου χώρου».

Η Λέβιτ ανέφερε επίσης ότι εξετάζονται διάφορα πρόσωπα για την ηγεσία του Ιράν και πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ διαθέτουν επαρκή αποθέματα οπλισμού για να καλύψουν τις επιχειρησιακές ανάγκες που σχετίζονται με τη σύγκρουση στο Ιράν.

Οι δηλώσεις έγιναν ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, ετοιμάζεται να συναντηθεί την Παρασκευή με μεγάλους αμυντικούς εργολάβους, μαζί με τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ.

Πηγή: cnn.gr