Το Ιράν επιτίθεται στη Βαγδάτη - Χτύπησε αμερικανική βάση κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο

Πυραυλική επίθεση σε αμερικανική βάση στη Βαγδάτη εξαπέλυσε το Ιράν κατά την έβδομη ημέρα σύρραξης στην Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το Reuters σημειώθηκε πυραυλική επίθεση σε στρατιωτική βάση που στεγάζει αμερικανικό διπλωματικό κέντρο στην ιρακινή πρωτεύουσα.

Πρόκειται για τοποθεσία κοντά στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Βαγδάτης, όπως μεταδίδει το διεθνές μέσο επικαλούμενο ιρακινές πηγές ασφαλείας.

Το Ισραήλ σφυροκοπά την Τεχεράνη

Όλα αυτά ενώ την ίδια ώρα ο ισραηλινός στρατός διεξάγει αεροπορικά πλήγματα «ευρείας κλίμακας» στην Τεχεράνη, στοχοποιώντας «υποδομές του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος», στο πλαίσιο αυτής που παρουσιάζει ως «νέα φάση» του πολέμου εναντίον του Ιράν.

Καθώς ο πόλεμος που εξαπέλυσαν το Ισραήλ και οι ΗΠΑ εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας την 28η Φεβρουαρίου μαίνεται, έχοντας βάλει φωτιά στη Μέση Ανατολή και θορυβώντας παράγοντες της οικονομίας σε όλο τον κόσμο, η διάρκεια της ένοπλης σύρραξης παραμένει αβέβαιη.

«Δεν βρισκόμαστε ακόμη παρά στην αρχή των μαχών», είπε χθες βράδυ στον Τύπο ο αμερικανός υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ, διαβεβαιώνοντας πως οι δυνάμεις της Ουάσιγκτον έχουν στη διάθεσή τους επαρκείς ποσότητες πυρομαχικών προκειμένου «να διεξάγουν αυτή την εκστρατεία για όσο χρειαστεί».

Σε νέα φάση ο πόλεμος

Ο αρχηγός του ισραηλινού γενικού επιτελείου Εγιάλ Ζαμίρ είπε ότι ο πόλεμος εισέρχεται σε νέα φάση.

«Αφού ολοκληρώσαμε επιτυχώς τη φάση της αιφνιδιαστικής επίθεσης, κατά τη διάρκεια της οποίας εδραιώσαμε την αεροπορική υπεροχή μας κι εξουδετερώσαμε το δίκτυο των βαλλιστικών πυραύλων, περνάμε τώρα στην ακόλουθη φάση της επιχείρησης», υποστήριξε σε δηλώσεις του που αναμεταδόθηκαν απευθείας τηλεοπτικά.

Πρόσθεσε ότι το Ισραήλ επιδιώκει να επιτύχει τη «διάλυση του καθεστώτος» του Ιράν και των στρατιωτικών δυνατοτήτων του στη «νέα φάση».

Στην Ουάσιγκτον, ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απαίτησε να «εμπλακεί» προσωπικά στην επιλογή του διαδόχου του Αλί Χαμενεΐ, του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, που σκοτώθηκε στην επιδρομή με δεκάδες βόμβες τις πρώτες ώρες του πολέμου, κρίνοντας πως αυτός δεν μπορεί να είναι ο γιος του.

Από την πλευρά του ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραγτσί τόνισε ότι η Τεχεράνη είναι αποφασισμένη να συνεχίσει αυτόν τον πόλεμο και τόνισε στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο NBC News ότι δεν επιδιώκει ούτε «κατάπαυση του πυρός», ούτε «διαπραγματεύσεις».

Την έβδομη ημέρα του πολέμου, το Ιράν διατηρεί δυνατότητες επίθεσης. Η Σαουδική Αραβία και το Κατάρ ανακοίνωσαν ότι αποκρούστηκαν επιθέσεις με drones και πυραύλους εναντίον αεροπορικών βάσεων, ενώ στο Μπαχρέιν χτυπήθηκαν δυο πολυκατοικίες και ξενοδοχείο.

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι εκτόξευσαν πυραύλους κι εξαπέλυσαν μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα προς την κατεύθυνση του Τελ Αβίβ.

Ο ισραηλινός στρατός διατάχτηκε να προελάσει σε μεγαλύτερο βάθος στον νότιο Λίβανο και να επεκτείνει τον έλεγχό του στα σύνορα, σύμφωνα με τον Εγιάλ Ζαμίρ.

Πηγή: iefimerida.gr