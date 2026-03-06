Πώς το Ισραήλ σκότωσε με πυραύλους από το διάστημα τον Χαμενεΐ - Η παραπλάνηση και το χτύπημα ακριβείας

Με μια επιχείρηση παραπλάνησης, οι ισραηλινοί στρατηγοί φέρεται να έδωσαν στο Ιράν μια ψευδή αίσθηση ασφάλειας πριν από την επίθεση που οδήγησε στον θάνατο του ανώτατου ηγέτη της χώρας, Αλί Χαμενεΐ, σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιοποίησαν οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF).

Λίγες ώρες πριν από το χτύπημα, ανώτατοι αξιωματικοί φέρονται να εγκατέλειψαν το στρατηγείο τους στο Τελ Αβίβ, δίνοντας την εντύπωση ότι αποχωρούν για το δείπνο του Σαββάτου (Shabbat). Μάλιστα δημοσιοποιήθηκαν φωτογραφίες που έδειχναν στελέχη του στρατού να επιστρέφουν στα σπίτια τους. Ωστόσο, αργότερα επέστρεψαν κρυφά στο στρατηγείο – πολλοί μάλιστα μεταμφιεσμένοι – ώστε να μην κινήσουν υποψίες για επικείμενη στρατιωτική επιχείρηση.

Οι πύραυλοι Blue Sparrow

Σύμφωνα με την Daily Mail, το πρωί του Σαββάτου, στις 07:30 ώρα Ιράν, μαχητικά αεροσκάφη του Ισραήλ, μεταξύ των οποίων F-15, απογειώθηκαν και δύο ώρες αργότερα βρέθηκαν σε θέσεις μάχης. Στις 09:40 εξαπέλυσαν τουλάχιστον 30 πυραύλους εναντίον του συγκροτήματος όπου βρισκόταν ο Χαμενεΐ στο κέντρο της Τεχεράνης.

Μεταξύ των όπλων που χρησιμοποιήθηκαν ήταν οι πύραυλοι Blue Sparrow, οι οποίοι έχουν εμβέλεια περίπου 2.000 χιλιομέτρων και βάρος περίπου 1,9 τόνων. Οι πύραυλοι αυτοί εκτοξεύονται από αεροσκάφη, ανεβαίνουν μέχρι τα όρια του διαστήματος και στη συνέχεια επανεισέρχονται στην ατμόσφαιρα χτυπώντας τον στόχο, γεγονός που τους καθιστά εξαιρετικά δύσκολο να αναχαιτιστούν.

Την ώρα της επίθεσης, το Ισραήλ φέρεται επίσης να παρενέβη σε περίπου δώδεκα κεραίες κινητής τηλεφωνίας κοντά στην οδό Pasteur της Τεχεράνης, μπλοκάροντας επικοινωνίες και εμποδίζοντας την ασφάλεια του Χαμενεΐ να λάβει πιθανές προειδοποιήσεις.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στο χτύπημα σκοτώθηκαν επίσης υψηλόβαθμοι Ιρανοί αξιωματούχοι, ανάμεσά τους ο υποναύαρχος Ali Shamkhani και ο διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης Mohammad Pakpour, καθώς και μέλη της οικογένειας του Χαμενεΐ, μεταξύ των οποίων η σύζυγός του Mansoureh Khojasteh Bagherzadeh και συγγενείς του. Αναφέρεται επίσης ότι σκοτώθηκε και ο πρώην πρόεδρος Mahmoud Ahmadinejad.

Η επιχείρηση φέρεται να στηρίχθηκε σε πολυετή εκστρατεία πληροφοριών. Οι ισραηλινές υπηρεσίες είχαν αποκτήσει πρόσβαση σε μεγάλο μέρος των καμερών παρακολούθησης της Τεχεράνης, παρακολουθώντας κινήσεις σωματοφυλάκων και αξιωματούχων. Σύμφωνα με αξιωματούχο των μυστικών υπηρεσιών που μίλησε στους Financial Times, «γνωρίζαμε την Τεχεράνη όπως γνωρίζουμε την Ιερουσαλήμ».

Στην επιχείρηση συνέβαλε επίσης ανθρώπινη πηγή της CIA, καθώς και ισραηλινά εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης που ανέλυαν μεγάλους όγκους δεδομένων για τις μετακινήσεις της ιρανικής ηγεσίας.

Ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, ταξίαρχος Effie Defrin, δήλωσε ότι η στρατιωτική εκστρατεία έχει «κλονίσει» την ιρανική ηγεσία και θα συνεχιστεί έως ότου «αρθεί η υπαρξιακή απειλή» που – όπως είπε – αποτελεί το καθεστώς της Τεχεράνης.

Την ίδια ώρα, το Ισραήλ συνεχίζει επιθέσεις και εναντίον στόχων της Χεζμπολάχ στον Λίβανο, με τον στρατό να ανακοινώνει ότι έχει πλήξει περισσότερους από 320 στόχους της οργάνωσης, εκ των οποίων περίπου 80 μέσα σε 24 ώρες.

Πηγή: ethnos.gr