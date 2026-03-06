Συγκλονιστικό βίντεο: Η «μάχη» αστυνομικών με 53χρονο που σκότωσε τρία άτομα έξω από μπαρ φορώντας μπλούζα του Ιράν

Στα βίντεο από τις κάμερες στις στολές των αστυνομικών έχουν καταγραφεί οι στιγμές μέχρι να πέσει νεκρός ο 53χρονος μετανάστη από τη Σενεγάλη, ο οποίος φορούσε φούτερ με την επιγραφή «Property of Allah» (Ιδιοκτησία του Αλλάχ) και μπλουζάκι με την ιρανική σημαία.
Σε ένα από τα βίντεο αστυνομικός με το όπλο στο χέρι ακούγεται να φωνάζει «Πού είναι; Πού είναι;» καθώς πυροβολεί περίπου δώδεκα φορές προς τον Ντιαγκνέ, ο οποίος στεκόταν σε μια γωνία οπλισμένος με ένα τουφέκι.
Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα πλησίασε τον 53χρονο ο οποίος είχε πέσει στο πεζοδρόμιο μπροστά από το μπαρ, φωνάζοντας «πυροβολισμοί! Πυροβολισμοί! Ο ύποπτος είναι νεκρός» πριν του φωνάξει «σταμάτα να κινείσαι».
Σε συνέντευξη Τύπου την Πέμπτη, η αρχηγός της αστυνομίας του Όστιν, Λίζα Ντέιβις, χαρακτήρισε το βίντεο «συγκλονιστικό» και είπε ότι οι συνάδελφοί της «έκλαιγαν» βλέποντάς το στο γραφείο τους.
Ο Ντιαγκνέ σκότωσε τρία άτομα και τραυμάτισε άλλα 16 – τα περισσότερα από αυτά έξω από το μπαρ, το οποίο διαθέτει μεγάλη βεράντα. Η Ντέιβις είπε ότι δύο θύματα παραμένουν στο νοσοκομείο, με το ένα να βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση.
Νεκροί από τα πυρά του 53χρονου Σενεγαλέζου έπεσαν η 21χρονη φοιτήτρια του Πανεπιστημίου του Τέξας, Σαβίθα Σαν, ο 19χρονος φοιτητής του Texas Tech, Ράιντερ Χάρινγκτον και ο 30χρονος αθλητής του ΜΜΑ, Χόρχε Πέντερσον, από τη Μινεσότα.
Πηγή: protothema.gr