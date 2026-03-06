Εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας στην Κρήτη – Σχεδίαζαν επιθέσεις στα σπίτια αστυνομικών

Σχεδίαζαν εμπρηστικές επιθέσεις κατά αστυνομικών

Μια εξαιρετικά σοβαρή υπόθεση αποκαλύφθηκε στα Χανιά, όπου άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. εξάρθρωσαν εγκληματική ομάδα, που φέρεται να ήταν έτοιμη για επιθέσεις σε σπίτια αστυνομικών.

Στη σύλληψη δύο 24χρονων ημεδαπών στη Σούδα προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ., μετά από έρευνα που αποκάλυψε προπαρασκευαστικές ενέργειες για εμπρηστικές επιθέσεις σε βάρος αστυνομικών. Οι αρχές εντόπισαν στις οικίες των συλληφθέντων φωτογραφικό υλικό από τους αστυνομικούς-στόχους και τις κατοικίες τους, ενώ διαπιστώθηκε ότι είχε ήδη πραγματοποιηθεί κατόπτευση των χώρων.

Η εγκληματική ομάδα φέρεται να δρούσε υπό την καθοδήγηση ενός 23χρονου αλλοδαπού, ο οποίος είναι έγκλειστος στις φυλακές Κορυδαλλού.

Εκτός από τον σχεδιασμό των επιθέσεων, οι εμπλεκόμενοι κατηγορούνται για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και χρηματικών ποσών μέσω διαδικτυακών εφαρμογών. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα και αναμένεται να απολογηθούν το Σάββατο, ενώ η προανάκριση από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών στα σπίτια των κατηγορουμένων στα Χανιά, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν έναν σημαντικό αριθμό όπλων και εύφλεκτων υλικών. Συγκεκριμένα, βρέθηκαν δύο τυφέκια, ένα περίστροφο, ένα πιστόλι, μαχαίρια, ρόπαλο και μεταλλική ράβδος. Παράλληλα, κατασχέθηκαν μπιτόνια με βενζίνη και εύφλεκτο υγρό, τα οποία προορίζονταν για την κατασκευή εμπρηστικών μηχανισμών.

Στον ίδιο χώρο εντοπίστηκαν μικροποσότητες κοκαΐνης και ακατέργαστης κάνναβης, καθώς και σύνεργα χρήσης. Η δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνει βαρύτατες κατηγορίες για σύσταση εγκληματικής ομάδας, κατοχή εμπρηστικής ύλης, διακίνηση ναρκωτικών και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, με τις αρχές να θεωρούν ότι η έγκαιρη παρέμβασή τους απέτρεψε την εκδήλωση των επιθέσεων.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα και πήραν προθεσμία για το Σάββατο για να απολογηθούν.

Πηγή: daynight.gr