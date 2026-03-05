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Το τραγούδι με τη μεγαλύτερη παραμονή στο Νο1 το 1976, απαγορεύτηκε από ορισμένους ραδιοφωνικούς σταθμούς

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Το 1976, ο Rod Stewart κατάφερε να κατακτήσει την κορυφή των charts με το, μεγαλύτερης διάρκειας Νο1 τραγούδι της χρονιάς, «Tonight the Night (Gonna Be Alright)».

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Το τραγούδι με τη μεγαλύτερη παραμονή στο Νο1 το 1976, απαγορεύτηκε από ορισμένους ραδιοφωνικούς σταθμούς