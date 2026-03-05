Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΔΙΕΘΝΗ «Στρίμωξαν» μπροστά στον άνδρα της υπουργό του Τραμπ στη Βουλή: «Κάνατε σεξ με υφιστάμενό σας;» 05-03-2026 20:30 SDNA Newsroom 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Πιεστικές ερωτήσεις δέχθηκε η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, Κρίστι Νόεμ, από βουλευτές των Δημοκρατικών για τη φημολογούμενη ερωτική σχέση της με στενό της συνεργάτη. Διαβάστε περισσότερα με ένα κλικ εδώ. Την πιστεύει και είναι σίγουρος ότι θα σαρώσει: Νέα δυνατή μεταγραφή Σαμαρά από τη ΝΔ instanews.gr Ξέρετε γιατί 20.000 άτομα έκαναν μέσα σε λίγες ώρες sold out τη συναυλία των Ημισκουμπρίων; menshouse.gr Δημήτρης Γιαννακόπουλος: Σε σχέση με πασίγνωστο μοντέλο dailymedia.gr Μέχρι 1 λάθος, άθλος: Εάν κάνεις 10/10 σε αυτό το κουίζ αρχαίας παγκόσμιας ιστορίας έχεις γνώσεις καθηγητή πανεπιστημίου menshouse.gr Παράτησε τα φώτα στο απόγειο της δόξας της: Η Σταρ Ελλάς Εβελίνα Παπαντωνίου εξακολουθεί να εντυπωσιάζει στα 46 της (Pic) dailymedia.gr «Δεν θα σε χαιρετήσω»: Η ατάκα της χήρας Σουφλιά στον Κυριάκο Μητσοτάκη, που δεν περίμενε κανείς instanews.gr Δημήτρης Γιαννούλης: Ο τελευταίος των ρομαντικών κάνει ό,τι περνάει απ' το χέρι του... menshouse.gr Έχει στοιχεία που του αρέσουν: Ο παίκτης που όλοι θεωρούν τελειωμένο απ' τον ΠΑΟ μπορεί να γίνει η απόλυτη έκπληξη του Νίστρουπ menshouse.gr «Στρίμωξαν» μπροστά στον άνδρα της υπουργό του Τραμπ στη Βουλή: «Κάνατε σεξ με υφιστάμενό σας;» SHARE