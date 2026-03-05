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«Στρίμωξαν» μπροστά στον άνδρα της υπουργό του Τραμπ στη Βουλή: «Κάνατε σεξ με υφιστάμενό σας;»

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Πιεστικές ερωτήσεις δέχθηκε η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, Κρίστι Νόεμ, από βουλευτές των Δημοκρατικών για τη φημολογούμενη ερωτική σχέση της με στενό της συνεργάτη.

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«Στρίμωξαν» μπροστά στον άνδρα της υπουργό του Τραμπ στη Βουλή: «Κάνατε σεξ με υφιστάμενό σας;»