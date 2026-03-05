Το bet builder του θανάτου: Πώς οι διαδικτυακές στοιχηματικές κερδοφορούν μέσω του πολέμου στο Ιράν

Ο θάνατος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, ανακοινώθηκε το Σάββατο (28/2) μετά από σφοδρές βομβαρδιστικές επιθέσεις από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Ωστόσο, το μέρος που συγκεντρώνει τις μεγαλύτερες διχογνωμίες είναι η πλατφόρμα Polymarket, όπου οι χρήστες που είχαν ποντάρει στο ενδεχόμενο ο ανώτατος ηγέτης να απομακρυνθεί από την εξουσία μέχρι τις 31 Μαρτίου διαφωνούν για τεχνικές λεπτομέρειες: «Ο θάνατος δεν είναι απομάκρυνση από την εξουσία», «Λοιπόν, εμποδίστηκε να εκπληρώσει τα καθήκοντά του… απλώς πέθανε».

Σύμφωνα με τον Independent, η κλιμακούμενη σύγκρουση έχει φέρει και πάλι τις μεγάλες προγνωστικές αγορές (prediction markets) – Kalshi και Polymarket – στο επίκεντρο, καθώς οι χρήστες στοιχηματίζουν για τον πόλεμο. Μεταξύ αυτών, ένας χρήστης κέρδισε σχεδόν μισό εκατομμύριο δολάρια στοιχηματίζοντας για την ημέρα που οι ΗΠΑ θα επιτεθούν πρώτες στο Ιράν. Το μόνο που είναι γνωστό μέχρι στιγμής είναι το όνομα χρήστη του, καθώς οι πλατφόρμες διευκολύνουν την ανωνυμία, αλλά η δραστηριότητα αυτή έχει εντείνει τις ανησυχίες για πιθανό εσωτερικό εμπόριο πληροφοριών.

Από τα αθλήματα στη σφαίρα της πολιτικής

Η εταιρεία ανάλυσης Bubblemaps ανέφερε στο X ότι έξι λογαριασμοί κέρδισαν 1,2 εκατ. δολάρια από στοιχήματα στο Polymarket, τα οποία τοποθετήθηκαν τις ώρες πριν από τις επιδρομές του Σαββάτου. Για εκείνους που στοιχημάτισαν στην καταστροφή, κάθε πύραυλος είναι το ίδιο σημαντικός όσο μια νίκη για την ομάδα τους στο ποδόσφαιρο.

Διαβάστε περισσότερα στο ethnos.gr