Αυτές είναι οι ασφαλέστερες χώρες να μεταναστεύσεις αν γίνει Γ' Παγκόσμιος Πόλεμος

Η γενικευμένη ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, η οποία πυροδοτήθηκε από τον πόλεμο που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ κατά του Ιράν, σε συνδυασμό με την τακτική των αντιποίνων της Τεχεράνης που στοχεύει τις χώρες του Κόλπου για να πλήξει τις αμερικανικές βάσεις στην περιοχή, έχει επαναφέρει στο προσκήνιο την έντονη ανησυχία για το ενδεχόμενο ξεσπάσματος του Γ’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Την ίδια στιγμή, ενώ ο Βλαντίμιρ Πούτιν συνεχίζει τις επιθέσεις στην Ουκρανία, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ισχυρίζεται ότι ο Ρώσος πρόεδρος έχει ήδη θέσει σε εφαρμογή τον Γ’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Ωστόσο, σε περίπτωση που μια τέτοια σύρραξη γενικευτεί, ορισμένες περιοχές του πλανήτη ενδέχεται να αποφύγουν τις χειρότερες συνέπειες.

Τα «καταφύγια» του πλανήτη

Το βρετανικό Metro αναλύει ποια μέρη θα ήταν κατάλληλα για να αναζητήσει κανείς καταφύγιο.

Ανταρκτική

Η ήπειρος βρίσκεται στο νοτιότερο άκρο της Γης, γεγονός που την καθιστά ένα από τα πιο ασφαλή σημεία για επιβίωση, ακόμα και στην περίπτωση πυρηνικού πολέμου. Υπάρχει τεράστια γεωγραφική απόσταση μεταξύ της Ανταρκτικής και των κρατών που κατέχουν πυρηνικά όπλα. Με την έκτασή της να ξεπερνά τα 14 εκατομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα, προσφέρεται άφθονος χώρος για να καταφύγουν άνθρωποι, αν και το δριμύ ψύχος μπορεί να θεωρηθεί από πολλούς ως ανυπέρβλητο εμπόδιο.

Ισλανδία

Η Ισλανδία θεωρείται παγκοσμίως μία από τις πλέον ειρηνικές χώρες. Κατέχει σταθερά την πρώτη θέση στον Παγκόσμιο Δείκτη Ειρήνης, καθώς δεν έχει συμμετάσχει ποτέ σε ολοκληρωμένο πόλεμο ή εισβολή. Η ισλανδική κυβέρνηση έχει συνάψει διμερείς συμφωνίες με την Ουκρανία, αν και η βοήθειά της περιορίζεται σε χρηματοδότηση και ένα μικρό σκέλος μεταφορών. Λόγω της γεωγραφικής της απομόνωσης ως νησιωτικό κράτος, θα απέφευγε τις συνέπειες ενός συμβατικού πολέμου στην Ευρώπη, παρόλο που οι επιπτώσεις εκτεταμένων πυρηνικών πληγμάτων στην ήπειρο θα έφταναν πιθανώς στις ακτές της σε περιορισμένο βαθμό.

Νέα Ζηλανδία

Η Νέα Ζηλανδία βρίσκεται στη δεύτερη θέση του Παγκόσμιου Δείκτη Ειρήνης και τηρεί ουδέτερη στάση στις περισσότερες συρράξεις. Το ορεινό της ανάγλυφο διευκολύνει την προστασία του πληθυσμού. Παρότι η κυβέρνηση έχει ενισχύσει οικονομικά τον στρατό της Ουκρανίας και έχει συνδράμει στις νομικές ενέργειες κατά της Ρωσίας, θεωρείται εξαιρετικά απίθανο να δεχθεί επίθεση σε περίπτωση σύγκρουσης της Δύσης με τη Ρωσία.

Ελβετία

Η Ελβετία είναι η χώρα που έχει ταυτιστεί περισσότερο με την πολιτική ουδετερότητα, την οποία διατήρησε ακόμα και κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Η γεωγραφική της θέση, το ανάγλυφο του εδάφους και τα πολυάριθμα πυρηνικά καταφύγια παρέχουν ισχυρή προστασία. Αποτελεί μία από τις ελάχιστες ευρωπαϊκές χώρες που δεν έχουν βοηθήσει στρατιωτικά την Ουκρανία —μάλιστα έχει κατηγορηθεί ότι η ουδετερότητά της ευνοεί τη Ρωσία— επομένως είναι απίθανο να αντιμετωπίζεται ως εχθρός από τον Πούτιν. Η κυβέρνηση έχει εμποδίσει την παράδοση ελβετικών όπλων και πυρομαχικών στην Ουκρανία, τα οποία είχαν αγοραστεί από άλλα ευρωπαϊκά κράτη.

Ινδονησία

Η Ινδονησία υιοθετεί συχνά ουδέτερη στάση σε πολιτικά ζητήματα, με τον πρώτο της πρόεδρο, Achmed Sukarno, να χαρακτηρίζει την εξωτερική της πολιτική ως «ελεύθερη και ενεργή». Λειτουργεί αυτόνομα στις διεθνείς υποθέσεις, δηλώνοντας ότι πρωταρχικό της μέλημα είναι η παγκόσμια ειρήνη.

Τουβαλού

Το Τουβαλού βρίσκεται στον Ειρηνικό Ωκεανό, μεταξύ Χαβάης και Αυστραλίας. Με πληθυσμό μόλις 11.000 κατοίκων και περιορισμένες υποδομές και φυσικούς πόρους, θα αποτελούσε έναν ανεπιθύμητο στόχο για κάθε επιτιθέμενο.

Αργεντινή

Παρά την εμπλοκή της στον πόλεμο των Φώκλαντ το 1982, η Αργεντινή θεωρείται ένα από τα ιδανικότερα μέρη για την αποφυγή της πείνας. Διαθέτει άφθονη παραγωγή σιτηρών, που σημαίνει ότι ακόμα και αν η πυρηνική σκόνη περιόριζε το ηλιακό φως, η χώρα θα είχε επάρκεια τροφίμων.

Μπουτάν

Το 1971 το Μπουτάν ανακήρυξε την ουδετερότητά του σε κάθε είδους σύγκρουση. Είναι μια περίκλειστη χώρα που περιβάλλεται από ορεινούς όγκους, γεγονός που καθιστά την άμυνά της ευκολότερη.

Χιλή

Η ακτογραμμή της Χιλής εκτείνεται σε μια απόσταση ίση με εκείνη μεταξύ Μόσχας και Μαδρίτης. Η ποικιλία καλλιεργειών και οι φυσικοί πόροι διευκολύνουν την επιβίωση, ενώ η ανάπτυξη και οι υποδομές της την καθιστούν την πιο προηγμένη χώρα της Νότιας Αμερικής.

Νησιά Φίτζι

Το νησιωτικό αυτό κράτος απέχει χιλιάδες μίλια από την Αυστραλία και διαθέτει στρατό μόλις 6.000 ανδρών χωρίς ξεκάθαρη στρατηγική κρούσης, γεγονός που το κατατάσσει ψηλά στον Παγκόσμιο Δείκτη Ειρήνης. Τα πυκνά δάση και ο πλούτος σε ορυκτά και αλιεία ενισχύουν τις δυνατότητες επιβίωσης.

Νότια Αφρική

Η Νότια Αφρική διαθέτει πολυάριθμες πηγές τροφίμων, εύφορη γη και γλυκό νερό. Οι σύγχρονες υποδομές της χώρας θα μπορούσαν να αυξήσουν τις πιθανότητες επιβίωσης μέσω της σωστής διαχείρισης αυτών των πόρων.