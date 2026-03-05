Πάρτε του το μικρόφωνο: «Τα πάμε πολύ καλά στον πόλεμο, με άριστα το 10 θα μας έβαζα 15» λέει ο Τραμπ

«Τα πάμε πολύ καλά στο μέτωπο του πολέμου στο Ιράν. Σε κλίμακα από το 1 έως το 10 θα μας βαθμολογούσα περίπου 15» ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Λευκό Οίκο.

«Θα συνεχίσουμε να τα πάμε καλά, έχουμε μακράν τον καλύτερο στρατό στον κόσμο», προσέθεσε.

Είπε ακόμη ότι το Ιράν αποτελεί «τεράστια απειλή» για τις ΗΠΑ «εδώ και πολλά χρόνια» και επανέλαβε χωρίς να αποδεικνύει εκ νέου κάπως τον ισχυρισμό του ότι αν οι ΗΠΑ δεν έκαναν πρώτες την επίθεση, θα την είχε κάνει πρώτο το Ιράν.

Μεταξύ άλλων, ο Ντόναλντ Τραμπ, είπε για το Ιράν ότι «είναι ένα έθνος εκτός ελέγχου. Επιτίθενται σε γειτονικές χώρες και συμμάχους. Για 47 χρόνια μας πίεζαν και δεν έπρεπε. Έχει γίνει δραματική πρόοδος».

Ο Τραμπ είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν «μεγάλη υποστήριξη και αν δεν το κάναμε πρώτοι, θα το είχαν κάνει στο Ισραήλ και θα μας είχαν δώσει μια ευκαιρία, αν αυτό ήταν δυνατό».