Έληξε ο συναγερμός στο Ακρωτήρι Κύπρου - «Δεν εντοπίστηκε απειλή, παρακολουθείται η κατάσταση»

Έληξε ο συναγερμός που σήμανε στη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι Κύπρου, όπου νωρίτερα ήχησαν σειρήνες «λόγω απειλής».

Μάλιστα, οι κάτοικοι της περιοχής κλήθηκαν να μείνουν σε εσωτερικούς χώρους λόγω «απειλής σε εξέλιξη»:

«Παρακαλείστε να παραμείνετε εντός των κατοικιών σας και να μείνετε στη θέση σας μέχρι νεότερης επίσημης ανακοίνωσης. Απομακρυνθείτε από τα παράθυρα και καλυφθείτε πίσω ή κάτω από ανθεκτικά, συμπαγή έπιπλα. Παρακαλείστε να αναμείνετε περαιτέρω οδηγίες».

Κυβερνητικός εκπρόσωπος Κύπρου: Το συμβάν θεωρείται λήξαν, δεν εντοπίστηκε απειλή

Λίγο μετά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Κύπρου, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, ενημέρωσε ότι το συμβάν θεωρείται λήξαν και δεν εντοπίστηκε απειλή.

Η ενεργοποίηση των πρωτοκόλλων ασφαλείας και η ήχηση σειρήνων πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο προληπτικών μέτρων. Από τους ελέγχους δεν έχει προκύψει οποιοδήποτε περιστατικό.

Ως εκ τούτου, η ενεργοποίηση των μέτρων έχει πλέον λήξει, ενώ οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν να παρακολουθούν στενά την κατάσταση, στο πλαίσιο των καθιερωμένων διαδικασιών.

Πηγή: iefimerida.gr