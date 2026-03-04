Μέση Ανατολή: Συναγερμός στη βάση του Ακρωτηρίου στην Κύπρο - «Μείνετε σε εσωτερικό χώρο»

Σειρήνες ήχησαν το βράδυ της Τετάρτης στο Ακρωτήρι της Κύπρου, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, αλλά και πολλά κυπριακά ΜΜΕ. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το προσωπικό της βάσης έλαβε μήνυμα για απειλή σε εξέλιξη με την προτροπή: «Μείνετε σε εσωτερικό χώρο».

«There is an ongoing security threat. Please remain indoors and stay in place until further official notice. Move away from windows and take cover behind or beneath substantial, solid furniture. Please await further instructions», αναφέρει το μήνυμα του Δήμου Κουρίου προς τους κατοίκους.

Κυβερνητικός εκπρόσωπος Κύπρου ΤΩΡΑ Σε σχέση με την ενεργοποίηση μέτρων ασφαλείας που σημειώθηκε νωρίτερα στις Βρετανικές Βάσεις, διευκρινίζεται ότι δεν έχει εντοπιστεί οποιαδήποτε απειλή.

Η ενεργοποίηση των πρωτοκόλλων ασφαλείας και η ήχηση σειρήνων πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο προληπτικών μέτρων. Από τους ελέγχους δεν έχει προκύψει οποιοδήποτε περιστατικό.

Ως εκ τούτου, η ενεργοποίηση των μέτρων έχει πλέον λήξει, ενώ οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν να παρακολουθούν στενά την κατάσταση στο πλαίσιο των καθιερωμένων διαδικασιών.

#ΤΩΡΑ Σε σχέση με την ενεργοποίηση μέτρων ασφαλείας που σημειώθηκε νωρίτερα στις Βρετανικές Βάσεις, διευκρινίζεται ότι δεν έχει εντοπιστεί οποιαδήποτε απειλή.



Η ενεργοποίηση των πρωτοκόλλων ασφαλείας και η ήχηση σειρήνων πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο προληπτικών μέτρων. Από τους… — Λετυμπιώτης Κων/νος (@letymbiotis) March 4, 2026

Πηγή: cnn.gr