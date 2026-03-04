Αλαλούμ με το δοκιμαστικό μήνυμα: Δεν εστάλη σε όλους τους πολίτες - Τι απαντά η Λευκωσία

Την ανησυχία τους εκφράζουν ορισμένοι πολίτες της Κύπρου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τη μη λήψη στα κινητά τους, του πρώτου δοκιμαστικού μηνύματος που εστάλη από την κυβέρνηση ως μέτρο ασφάλειας και ενημέρωσης σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης μετά τις αναχαιτίσεις drones που έγιναν πάνω από τον εναέριο χώρο του νησιού, ως αντίποινα του Ιράν.

Σύμφωνα με πληροφορίες υπήρξε τεχνικό πρόβλημα στην αποστολή όλων των κινητών που θα επιλυθεί τις επόμενες ημέρες.

Σύμφωνα πάντως με το Υπουργείο Εσωτερικών το πρώτο γραπτό μήνυμα με τα προληπτικά μέτρα αυτοπροστασίας απεστάλη με επιτυχία στα κινητά τηλέφωνα των πολιτών.

Δεδομένου ότι το σύστημα δοκιμάστηκε με το πρώτο μήνυμα και λειτουργεί κανονικά, τα δύο επόμενα μηνύματα δεν θα σταλούν σήμερα και θα αποσταλούν μόνο σε περίπτωση που καταστεί αναγκαίο.

Χριστοδουλίδης: Ενεργοποιήθηκε σήμερα έκτακτο σύστημα τηλεειδοποίησης

Αναφερόμενος στην αποστολή μηνυμάτων σε διάγγελμα του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, κάλεσε τους πολίτες να ενημερώνονται από αξιόπιστες πηγές ενημέρωσης και τα κανάλια της Κυβέρνησης, προκειμένου να έχουν σωστή γνώση των οδηγιών, ενώ ενημέρωσε πως ενεργοποιήθηκε από σήμερα, σε δοκιμαστική βάση, έκτακτο σύστημα τηλεειδοποίησης, ώστε εάν και εφόσον απαιτείται, να αποστέλλονται από την Πολιτική Άμυνα, απευθείας μηνύματα στο κινητό.

Σε εγρήγορση καλεί ο υπουργός Εσωτερικών

Εξάλλου σε εγρήγορση καλεί τους πολίτες με δηλώσεις του ο υπουργός Εσωτερικών της Κύπρου Κωνσταντίνος Ιωάννου.

«Δεδομένης της συνεχιζόμενης έκρυθμης κατάστασης στην περιοχή και για σκοπούς πρόληψης και κατάλληλης προετοιμασίας του πληθυσμού», συνιστάται «όπως οι πολίτες βρίσκονται σε εγρήγορση, ώστε σε περίπτωση που καταστεί αναγκαίο να λάβουν τα ακόλουθα μέτρα αυτοπροστασίας», δήλωσε ο Υπουργός Εσωτερικών.

«Παραμείνετε ψύχραιμοι»

Συγκεκριμένα, όπως είπε, «σε περίπτωση λήψης γραπτού μηνύματος στα κινητά τους τηλέφωνα, οι πολίτες καλούνται να παραμείνουν ψύχραιμοι και να ακολουθήσουν τις πιο κάτω οδηγίες».

Σε περίπτωση που υπάρχει υπόγειο στην οικία τους, σε γειτονική οικοδομή ή στον χώρο όπου βρίσκονται, οι πολίτες καλούνται να κατευθυνθούν αμέσως προς αυτόν πεζή και με ψυχραιμία, σημείωσε.

Εάν βρίσκονται σε εσωτερικό χώρο χωρίς υπόγειο, καλούνται να παραμείνουν εντός του κτηρίου, μακριά από πόρτες, τζάμια και παράθυρα, ανέφερε, προσθέτοντας ότι, εάν βρίσκονται σε εξωτερικό χώρο, καλούνται να μετακινηθούν στον πλησιέστερο εσωτερικό χώρο.

Σε υποδομές όπως σχολεία, νοσοκομεία και γήπεδα, εφαρμόζεται το προβλεπόμενο πρωτόκολλο ενεργειών από το αρμόδιο προσωπικό, είπε ο κ. Ιωάννου, επισημαίνοντας ότι οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν τη μετακίνηση με όχημα προς τους χώρους αυτούς.

«Μέχρι να δοθούν νεότερες οδηγίες από τις αρμόδιες Αρχές, οι πολίτες καλούνται να παραμένουν σε υπόγειους ή εσωτερικούς χώρους και να αποφεύγουν τη μετακίνηση σε υπαίθριους χώρους, είτε πεζή είτε με όχημα», υπογράμμισε.

Επιπλέον, ο Υπουργός Εσωτερικών είπε ότι «η Κυβέρνηση, σε συνεργασία με όλους τους παρόχους τηλεπικοινωνιών στην Κύπρο, έθεσε από σήμερα σε λειτουργία σύστημα αποστολής μηνυμάτων για έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση των πολιτών, έτσι ώστε, όταν διερευνάται ενδεχόμενο περιστατικό ασφαλείας, να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα που υποδεικνύει η Πολιτική Άμυνα σε τέτοιες περιπτώσεις».

Πηγή: cnn.gr