Ένα μοναδικό φυσικό θέαμα: Η εκπληκτική παραλία της Νότιας Αμερικής με μια θάλασσα επτά χρωμάτων που μαγεύει τους τουρίστες

Η Καραϊβική φιλοξενεί ορισμένες από τις εντυπωσιακότερες παραλίες του κόσμου. Ξεχωρίζει το νησί Σαν Αντρές, όπου η θάλασσα αλλάζει μέχρι και επτά διαφορετικές αποχρώσεις.

Διαβάστε περισσότερα με ένα κλικ εδώ.