Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΔΙΕΘΝΗ Ένα μοναδικό φυσικό θέαμα: Η εκπληκτική παραλία της Νότιας Αμερικής με μια θάλασσα επτά χρωμάτων που μαγεύει τους τουρίστες 04-03-2026 23:40 SDNA Newsroom 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Η Καραϊβική φιλοξενεί ορισμένες από τις εντυπωσιακότερες παραλίες του κόσμου. Ξεχωρίζει το νησί Σαν Αντρές, όπου η θάλασσα αλλάζει μέχρι και επτά διαφορετικές αποχρώσεις. Διαβάστε περισσότερα με ένα κλικ εδώ. Καθηγητής στο pick and roll: Ο παικταράς που παραδίδει μαθήματα στη θέση 1 είναι ο ορισμός του ηγέτη! menshouse.gr Έγινε «φέτες» και εντυπωσιάζει: Η Λίλα Κουντουριώτη έκανε το απίστευτο (Pic) dailymedia.gr Το απόλυτο 10άρι: Γι’ αυτό το σουβλάκι με την αφράτη πίτα και τον χειροποίητο γύρο έρχονται από την άλλη άκρη της Αθήνας menshouse.gr Ξάφνιασε και τους πιο φανατικούς του Τσίπρα: Ο δημοσιογράφος – έκπληξη που στηρίζει ΕΛ.Α.Σ. instanews.gr Η έκπληξη της χρονιάς: Ποιο πρόσωπο της ΝΔ βάζει ο Ανδρουλάκης επικεφαλής στο επικρατείας του ΠΑΣΟΚ instanews.gr Δεν το είχες προσέξει ποτέ: Ξέρεις γιατί όλα τα ρολόγια στη βιτρίνα δείχνουν ώρα 10:10; menshouse.gr «Θέλει λίγο παραπάνω να το στρίψει»: Το αιχμηρό σχόλιο της Ράνιας Τζίμα για Μητσοτάκη – Σαμαρά dailymedia.gr Ο μέσος Έλληνας κάνει 8/10: Θα τερματίσεις το μπασκετικό κουίζ που χάνουν και προπονητές; menshouse.gr Ένα μοναδικό φυσικό θέαμα: Η εκπληκτική παραλία της Νότιας Αμερικής με μια θάλασσα επτά χρωμάτων που μαγεύει τους τουρίστες SHARE