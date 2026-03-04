Ηχούν δοκιμαστικά οι σειρήνες στην Κύπρο: Θα αποσταλεί μήνυμα στους πολίτες

Όπως εξηγεί σε ανάρτησή του στο Χ ο Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης η κίνηση αυτή έρχεται στο πλαίσιο μέτρων πρόληψης.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης, σήμερα στις 19:00 θα πραγματοποιηθεί, σε συνεργασία με τους παρόχους τηλεπικοινωνιών, αποστολή δοκιμαστικού μηνύματος σε όλους τους χρήστες κινητής τηλεφωνίας στην Κύπρο.
Η αποστολή έχει δοκιμαστικό χαρακτήρα και αποσκοπεί στην εξοικείωση των πολιτών με τη διαδικασία ενημέρωσης που εφαρμόζεται από την Πολιτική Άμυνα, ώστε, εφόσον χρειαστεί, να παρέχονται άμεσα οι απαραίτητες οδηγίες».
Πηγή: cnn.gr