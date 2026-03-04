Ηχούν δοκιμαστικά οι σειρήνες στην Κύπρο: Θα αποσταλεί μήνυμα στους πολίτες

Δοκιμαστικό μήνυμα θα σταλεί απόψε στους πολίτες της Κύπρου για την εξοικείωσή τους σε παρόμοιες καταστάσεις, όπως ανακοίνωσε ο Κυβερνητικός εκπρόσωπος Κύπρου Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

Όπως εξηγεί σε ανάρτησή του στο Χ ο Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης η κίνηση αυτή έρχεται στο πλαίσιο μέτρων πρόληψης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης, σήμερα στις 19:00 θα πραγματοποιηθεί, σε συνεργασία με τους παρόχους τηλεπικοινωνιών, αποστολή δοκιμαστικού μηνύματος σε όλους τους χρήστες κινητής τηλεφωνίας στην Κύπρο.

Η αποστολή έχει δοκιμαστικό χαρακτήρα και αποσκοπεί στην εξοικείωση των πολιτών με τη διαδικασία ενημέρωσης που εφαρμόζεται από την Πολιτική Άμυνα, ώστε, εφόσον χρειαστεί, να παρέχονται άμεσα οι απαραίτητες οδηγίες».

Στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης, σήμερα στις 19:00 θα πραγματοποιηθεί, σε συνεργασία με τους παρόχους τηλεπικοινωνιών, αποστολή δοκιμαστικού μηνύματος σε όλους τους χρήστες κινητής τηλεφωνίας στην Κύπρο.



Η αποστολή έχει δοκιμαστικό χαρακτήρα και αποσκοπεί στην εξοικείωση των… https://t.co/O4i3C5CoHd — Λετυμπιώτης Κων/νος (@letymbiotis) March 4, 2026

Πηγή: cnn.gr