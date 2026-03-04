Σρι Λάνκα: Η στιγμή που το αμερικανικό υποβρύχιο στοχεύει και βυθίζει με τορπίλη την ιρανική φρεγάτα

Το αμερικανικό υπουργείο Πολέμου έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που το αμερικανικό υποβρύχιο στοχεύει και τορπιλίζει την ιρανική φρεγάτα, ανοιχτά της Σρι Λάνκα.

Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, δήλωσε νωρίτερα: «Δεν έχουν πλέον ηθικό οι Ιρανοί, η αεροπορία δεν υπάρχει, το ναυτικό βρίσκεται στον πυθμένα του περεσικού κόλπου, χθες βράδυ βυθίσαμε τη ναυαρχίδα τους. Αμερικανικά υποβρύχια βύθισαν με μια τορπίλη ιρανική φρεγάτα στο Ινδικό Ωκεανό. Το Ιράν θα μπορεί να συνεχίσει να εκτοξεύει πυραύλους και drones, είναι τρομοκράτες. Δεν μπορούν να μας αντιμετωπίσουν πρόσωπο με πρόσωπο. Θα τους βρούμε και θα τους σκοτώσουμε. Ελέγχουμε τη μοίρα τους».

Τουλάχιστον 80 νεκροί από τη βύθιση του ιρανικού πλοίου

Σύμφωνα με τον υφυπουργό Εξωτερικών της Σρι Λάνκα, τουλάχιστον 80 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από το πλήγμα που ανακοίνωσε νωρίτερα ο Πιτ Χέγκσεθ.

Το ιρανικό σκάφος βυθίστηκε ενώ επέστρεφε στο Ιράν από λιμάνι της ανατολικής Ινδίας. Παρά την επιβεβαίωση των 80 θανάτων, οι ανησυχίες παραμένουν μεγάλες, καθώς νωρίτερα υπήρχαν αναφορές για τουλάχιστον 140 αγνοούμενους μετά το συμβάν.

Πηγή: ethnos.gr