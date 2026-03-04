Έκλεισε ο εναέριος χώρος στην Κύπρο κι απογειώθηκαν F-16 - Πτήση της Aegean έφτασε πάνω από τη Λάρνακα αλλά δεν προσγειώθηκε

Κανονικά απογειώθηκε το πρωί αεροσκάφος Aegean από το «Ελευθέριος Βενιζέλος» με προορισμό της Λάρνακα, ωστόσο δεν κατάφερε να προσγειωθεί και επιστρέφει στο αεροδρόμιο των Αθηνών.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, το αεροσκάφος έφτασε πάνω από τη Λάρνακα και βρισκόταν σε διαδικασία προσγείωσης, ωστόσο φέρεται να δόθηκε εντολή να κλείσει ο εναέριος χώρος λόγω εντοπισμού ύποπτου αντικειμένου κι έτσι επιστρέφει στο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Κύπρου, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, ανακοίνωσε στα social media τον εντοπισμό του ύποπτου UAV στον εναέριο χώρο πλησίον του Λιβάνου.

«Εντοπίστηκε πιθανό ύποπτο αντικείμενο, στον εναέριο χώρο πλησίον του Λιβάνου. Για προληπτικούς λόγους λήφθηκαν όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα από τις αρμόδιες αρχές για τη διερεύνηση και, εφόσον απαιτηθεί, την αντιμετώπιση του περιστατικού. Για το αποτέλεσμα θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση» ανέφερε σε ανάρτησή του.

Όπως γράφει το philenews.com εννέα αφίξεις έχουν ακυρωθεί σήμερα προς Πάφο. Μια από Ισραήλ από την Air Haifa, τέσσερις πτήσεις της βρετανικής TUI από Ιστ Μίντλαντς, Μπόρνμουθ, Κάρντιφ και Μάντσεστερ, καθώς και τέσσερις πτήσεις της επίσης βρετανικής EasyJet από Λονδίνο, Μάντσεστερ, Μπρίστολ και Εδιμβούργο, ενώ ακυρώθηκαν και οι αναχωρήσεις των συγκεκριμένων πτήσεων.