Δημοσιογράφος του CNN στο Τελ Αβίβ ακούει σειρήνες, βγάζει άρον άρον τα μικρόφωνα και τρέχει σε καταφύγιο (vid)

Σκηνές έντονης αναστάτωσης και αγωνίας εκτυλίχθηκαν σε ζωντανή σύνδεση από το Τελ Αβίβ, όταν οι σειρήνες αεροπορικής επιδρομής διέκοψαν αιφνιδιαστικά τη μετάδοση του CNN.

Η δημοσιογράφος Erin Burnett βρισκόταν στον "αέρα", μεταφέροντας λεπτό προς λεπτό τις εξελίξεις από το Ισραήλ, τη στιγμή που ενεργοποιήθηκε το σύστημα προειδοποίησης για πιθανή πυραυλική επίθεση. Ο διαπεραστικός ήχος των σειρήνων κάλυψε τη φωνή της και μέσα σε δευτερόλεπτα το κλίμα άλλαξε.

Στο βίντεο διακρίνεται η ίδια και τα μέλη του τηλεοπτικού συνεργείου να αποχωρούν εσπευσμένα από το σημείο της σύνδεσης, ακολουθώντας τις οδηγίες των αρχών για άμεση μετάβαση σε καταφύγιο. Ο τόνος της φωνής της δημοσιογράφου πρόδιδε νευρικότητα, ενώ η προσπάθειά της να διατηρήσει την ψυχραιμία και τη ροή της ενημέρωσης γινόταν κάτω από συνθήκες μεγάλης πίεσης.

Η παρουσιάστρια, μητέρα τριών παιδιών, φάνηκε βαθιά φορτισμένη, αποτυπώνοντας με τον πιο ανθρώπινο τρόπο το κλίμα αγωνίας που επικρατούσε εκείνη την ώρα στην πόλη.

Το περιστατικό σημειώνεται σε μια περίοδο έντονης κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή, καθώς το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν επιθέσεις στο Ιράν.

Πηγή: thetoc.gr