Σοκαριστική επίθεση σκύλου ράτσας Μαλινουά σε 7χρονο κοριτσάκι - Τη σήκωσε στον αέρα και της έκαναν 68 ράμματα

Μια πολύ περίεργη επίθεση σκύλου σε βάρος ενός 7χρονου κοριτσιού την ώρα που έπαιζαν στην αυλή σπιτιού σημειώθηκε στο Μεξικό, με το βίντεο να κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Το κοριτσάκι βρισκόταν μαζί με άλλο ένα παιδί, ακόμα μικρότερης ηλικίας, στην αυλή μαζί με το σκυλί ράτσας Μαλινουά, που μάλιστα φημίζονται για την ευφυΐα τους.

Ενώ φαινομενικά παίζουν και η μικρή πάει να χαϊδέψει το ζώο της οικογένειας στο κεφάλι, αυτό την αρπάζει από τα μαλλιά και αρχίζει να κουνά με μανία το κεφάλι της αριστερά - δεξιά για κάποια δευτερόλεπτα, μέχρι να βγει έντρομη η μητέρα του κοριτσιού.

Το παιδί μεταφέρθηκε σε κατάσταση σοκ στο νοσοκομείο και υποβλήθηκε σε 68 ράμματα ενώ ο σκύλος τέθηκε υπό παρακολούθηση για διάστημα δύο εβδομάδων για να αποφασιστεί αν είναι επικίνδυνο. Σύμφωνα με τη μητέρα της 7χρονης, το Μαλινουά είχε δηλητηριαστεί πριν από μερικούς μήνες και εξετάζεται αν αυτή η δηλητηρίαση του προκάλεσε κάποια νευρολογική βλάβη.

Πηγή: ethnos.gr