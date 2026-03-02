Προσγειώθηκαν τα ελληνικά μαχητικά F-16 στην Κύπρο

Τα μαχητικά θα συνοδεύουν δύο ελληνικές φρεγάτες, ανάμεσα τους και η «Κίμων».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, ανακοίνωσε την προσγείωση τεσσάρων ελληνικών αεροσκαφών F-16 στην Κύπρο.

Η «άμεση ανταπόκριση της ελληνικής κυβέρνησης» με την αποστολή των μαχητικών αεροσκαφών της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας, αφορά στο «πλαίσιο της ενίσχυσης των προληπτικών μέτρων και της στενής συνεργασίας μεταξύ Κυπριακής Δημοκρατίας και Ελλάδας» αναφέρει ο κ. Λετυμπιώτης.

Μάλιστα, ο Κύπριος κυβερνητικός εκπρόσωπος συνόδευσε την ανάρτησή του στα social media με ένα βίντεο από τη στιγμή της προσγείωσης των μαχητικών.

Νωρίτερα, ο κ. Λετυμπιώτης είχε προαναγγείλει την αποστολή στρατιωτικής ενίσχυσης από την Ελλάδα μέσω άλλης ανάρτησής του, μετά την έγκαιρη αναχαίτιση δύο drones που κινούνταν προς την κατεύθυνση των βρετανικών βάσεων στο Ακρωτήρι της Κύπρου.

Αλαυτικά ανέφερε: «Ευχαριστούμε την Ελληνική Κυβέρνηση για την ανταπόκρισή της σε συνέχεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε σήμερα ο πρωθυπουργός της Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Στο πλαίσιο των αυξημένων προληπτικών μέτρων που λαμβάνονται λόγω των εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή, συμφωνήθηκε όπως η Ελλάδα αποστείλει δύο φρεγάτες του Πολεμικού Ναυτικού στην Κυπριακή Δημοκρατία. Πρόκειται για τη φρεγάτα "Κίμων" και ακόμη μία φρεγάτα, η οποία φέρει το σύστημα αντιμετώπισης μη επανδρωμένων αεροχημάτων "Κένταυρος". Παράλληλα, στο ίδιο πλαίσιο ενίσχυσης των προληπτικών μέτρων και της συνεργασίας μεταξύ Κυπριακής Δημοκρατίας και Ελλάδας, αποστέλλεται στην Κύπρο και ζεύγος αεροσκαφών F-16 της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας».

Πηγή: ethnos.gr