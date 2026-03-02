Πέθανε η σύζυγος του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, δυο μέρες μετά τη δολοφονία του

Τραυματίστηκε στην επίθεση της 28ης Φεβρουαρίου και βρισκόταν σε κώμα.

Υπέκυψε στα τραύματά της η σύζυγος του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, Μανσούρε Χοτζαστέ Μπαγερζαντέχ, όπως μεταδίδει το Sabereen News, με την είδηση να αναπαράγεται από ιρανικά και ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

Η σύζυγος του αγιατολάχ, βρισκόταν σε κώμα ως αποτέλεσμα των ισραηλινών και αμερικανικών χτυπημάτων στην Ισλαμική Δημοκρατία, το πρωί του Σαββάτου.

Ως αποτέλεσμα της βομβιστικής επίθεσης, ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ και αρκετοί υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι σκοτώθηκαν. Μια κόρη, ένα εγγόνι, μια νύφη και ένας γαμπρός φέρονται επίσης να έχασαν τη ζωή τους.

Πηγή: newsbomb.gr