Τζόγαραν στον πόλεμο: Πάνω από 1,5 εκατ. δολ. για επτά λογαριασμούς που πέτυχαν τον χρόνο της επίθεσης των ΗΠΑ στο Ιράν

Η Μέση Ανατολή φλέγεται με χιλιάδες νεκρούς και τραυματίες, όμως ορισμένοι μετρούν ήδη τα κέρδη τους από τον στοιχηματισμό πάνω στον χρόνο έναρξης του πολέμου στο Ιράν.

Σύμφωνα με το Bloomberg, το «παιχνίδι» παίχτηκε στην αμερικανική πλατφόρμα πρόβλεψης της αγοράς Polymarket. Μέχρι το μεσημέρι της Κυριακής, έξι ανώνυμοι λογαριασμοί είχαν κερδίσει περίπου 1 εκατομμύριο δολάρια στοιχηματίζοντας ότι οι ΗΠΑ θα χτυπήσουν το Ιράν μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με την εταιρεία αναλυτών Bubblemaps SA.

Νωρίς το απόγευμα ο Guardian μετέδωσε ότι πρόκειται για επτά λογαριασμούς, με το ποσό των κερδών να ξεπερνά το 1,5 εκατ. δολάρια.

«Φρέσκοι» λογαριασμοί, δημιουργήθηκαν μόνο για να «παίξουν» πάνω στον πόλεμο

Αυτό που κεντρίζει το ενδιαφέρον είναι πως όλοι αυτοί οι λογαριασμοί δημιουργήθηκαν μέσα στον Φεβρουάριο και οι στοιχηματισμοί τους αφορούσαν αποκλειστικά το πότε θα μπορούσαν να γίνουν οι αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν. Ορισμένες μετοχές αυτών των λογαριασμών αγοράστηκαν λίγες ώρες πριν τις πρώτες εκρήξεις στην Τεχεράνη για περίπου ένα σεντ έκαστη.

Το Bloomberg, επικαλούμενο αναλυτές, αναφέρει ότι τέτοιου τύπου λογαριασμοί και πονταρίσματα παραπέμπουν σε κινήσεις που γίνονται κατόπιν εσωτερικής πληροφόρησης, έναν κλάδο χωρίς εκτεταμένη εποπτεία και χωρίς συμφωνημένη μεθοδολογία που θα έβαζε όρια ανάμεσα στην καθαρή τύχη και τον τζόγο πάνω σε συγκεκριμένες πληροφορίες.

Μάλιστα σημειώνεται ότι ένας άλλος λογαριασμός είχε αποκομίσει σημαντικό κέρδος στοιχηματίζοντας στην απομάκρυνση του Νικολάς Μαδούρο από τη Βενεζουέλα τον Ιανουάριο.

Η Polymarket δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό το Σάββατο.

Μεγάλα κέρδη για τους λογαριασμούς, τεράστια ποσά στην πλατφόρμα

Μέχρι τα πρώτα χτυπήματα των ΗΠΑ στην Τεχεράνη το πρωί του Σαββάτου, οπότε και το στοίχημα κηρύχθηκε κερδισμένο, ο συγκεκριμένος στοιχηματισμός είχε φέρει στην πλατφόρμα περίπου 90 εκατομμύρια δολάρια, δηλαδή μακράν τον μεγαλύτερο τζίρο από κάθε άλλον.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο δεύτερος μεγαλύτερος τζίρος αφορούσε σε ενδεχόμενη επίθεση των ΗΠΑ στο Ιράν έως τις 31 Ιανουαρίου, η οποία είχε «μαζέψει» 42 εκατομμύρια δολάρια.

Πηγή: iefimerida.gr