Παγκόσμιος συναγερμός: Βρετανία, Γαλλία και Γερμανία δηλώνουν έτοιμες να μπουν στον πόλεμο

Σε πολύ μεγάλη κλιμάκωση που προκαλεί πλέον έντονη ανησυχία και στους Ευρωπαίους πολίτες, οδηγεί την κατάσταση η επίθεση που πραγματοποίησαν από κοινού το Σάββατο οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εις βάρος του Ιράν.

Μετά τα αντίποινα των Ιρανών σε χώρες της Μέσης Ανατολής αλλά και τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι οι συγκρούσεις μπορεί να διαρκέσουν ακόμα και τέσσερις εβδομάδες, τρεις ευρωπαϊκές χώρες δηλώνουν έτοιμες να μπουν στον πόλεμο στο πλευρό των ΗΠΑ.

Σε κοινή ανακοίνωση που εκδόθηκε την Κυριακή, οι Κιρ Στάρμερ, Εμανουέλ Μακρόν και Φρίντριχ Μερτς δήλωσαν ότι είναι βαθιά ανήσυχοι για τα «απερίσκεπτα» πλήγματα του Ιράν εναντίον συμμαχικών στόχων, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Associated Press.

«Άμεση απειλή»

Οι ηγέτες των τριών χωρών ανέφεραν ότι οι επιθέσεις συνιστούν άμεση απειλή για τους πολίτες τους και για το στρατιωτικό προσωπικό που έχει αναπτυχθεί στην περιοχή.

Οι τρεις μεγάλες ευρωπαϊκές δυνάμεις δηλώνουν διατεθειμένες να λάβουν μέτρα για την προστασία των συμφερόντων τους όσο και των συμμάχων τους και «αυτά θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν ενέργειες που αποσκοπούν στην αποδυνάμωση της ικανότητας του Ιράν να εκτοξεύει πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, ιδίως με στοχοποίηση στο σημείο εκτόξευσής τους» σύμφωνα με σχετική την αναφορά.

Στην ανακοίνωση προστίθεται ότι η Βρετανία, η Γαλλία και η Γερμανία συμφώνησαν να συνεργαστούν από κοινού με τις Ηνωμένες Πολιτείες και περιφερειακούς συμμάχους για την αντιμετώπιση της κλιμακούμενης κατάστασης, χωρίς ωστόσο να δοθούν συγκεκριμένες επιχειρησιακές λεπτομέρειες.

Αυτό έρχεται μετά από μια σειρά επιθέσεων που αναφέρθηκαν σε πολλαπλές τοποθεσίες, μεταξύ άλλων και στην Κύπρο τα ξημερώματα, όπου drone έπληξε τη στρατιωτική βάση της βρετανικής RAF στο Ακρωτήρι, αλλά και στη Γαλλία, όπου σύμφωνα με τον Μακρόν, επλήγη υπόστεγο σε γαλλική ναυτική βάση.

Πέραν της Βρετανίας, της Γαλλίας και της Γερμανίας, οι υπουργοί Εξωτερικών του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, του Κουβέιτ, του Ομάν και του Μπαχρέιν συγκάλεσαν έκτακτη διαδικτυακή συνάντηση την Κυριακή, καταδικάζοντας τις ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις, οι οποίες, όπως ανέφεραν, έπληξαν αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις, αεροδρόμια, ξενοδοχεία και κατοικημένες γειτονιές εντός των εδαφών τους και στην Ιορδανία.

Πηγή: ethnos.gr