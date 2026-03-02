Κύπρος: Στόχος της επίθεσης ο αεροδιάδρομος του Ακρωτηρίου – Αναχαιτίστηκαν και άλλα drones

Ο αεροδιάδρομος του αεροδρομίου των Βρετανικών Βάσεων στο Ακρωτήρι της Κύπρου ήταν ο στόχος των drones που εξαπολύθηκαν τα μεσάνυχτά της Κυριακής.

Σύμφωνα με τον Δήμαρχο του Κουρίου, Παντελή Γεωργίου, αυτή ήταν η ενημέρωση που είχαν από την Αστυνομία των Βρετανικών Βάσεων.

Σύμφωνα με το cyprustimes, ανέφερε πως «σε ενημέρωση στην Αστυνομική Διεύθυνση των Βρετανικών Βάσεων στο M1 (στην Επισκοπή), το αντικείμενο έχει χτυπήσει πλησίον του αεροδιαδρόμου, που ήταν και ο στόχος από ότι φαίνεται να πλήξουν τις εγκαταστάσεις του αεροδιαδρόμου και γύρω από αυτόν».

Ενδεχομένως με αυτό το πλήγμα, όπως ανέφερε, στόχευαν στην καταστροφή του έτσι ώστε να μη μπορούν να εξορμήσουν από τη βάση τα μαχητικά αεροσκάφη.

Ερωτηθείς εάν τελικά δεν ήταν μόνο ένα drone, ο κύριος Γεωργίου απάντησε ότι τους ενημέρωσαν ότι έχουν αναχαιτιστεί κι άλλα χωρίς όμως, επί του παρόντος, να γνωρίζουν τον ακριβή αριθμό.

Υπενθυμίζεται ότι χθες ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ είχε δώσει άδεια στους Αμερικανούς να χρησιμοποιήσουν τις βάσεις για τις επιθέσεις τους κατά του Ιράν.

O Κύπριος Πρόεδρος, Νίκος Χριστοδουλίδης σε μήνυμα που εξέδωσε το πρωί της Δευτέρας διευκρίνισε ότι το drone ήταν μη επανδρωμένο αερόχημα τύπου Shahed και ότι ο ίδιος βρίσκεται σε συνεχή επαφή με όλους τους Ευρωπαίους ηγέτες και ηγέτες άλλων κρατών σχετικά με τις εξελίξεις.

Τόνισε, δε, πως η Κύπρος δεν συμμετέχει στον πόλεμο.

Πηγή: ieidiseis.gr