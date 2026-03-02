Λίβανος: Σφοδρές εκρήξεις στα νότια προάστια της Βηρυτού – Το Τελ Αβίβ χτυπά υποδομές της Χεζμπολάχ

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι ξεκίνησε εκτεταμένες επιθέσεις εναντίον της υποστηριζόμενης από το Ιράν μαχητικής οργάνωσης Χεζμπολάχ σε διάφορες περιοχές του Λιβάνου, μετά την εκτόξευση πυραύλων και drones προς το Ισραήλ από την οργάνωση.

Η επίθεση της Χεζμπολάχ πραγματοποιήθηκε ως αντίποινα για τη δολοφονία του Ιρανού ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ και για τις συνεχείς ισραηλινές παραβιάσεις κατά του Λιβάνου.

Σύμφωνα με τις επίσημες δηλώσεις του στρατού, οι επιχειρήσεις στοχεύουν υποδομές και θέσεις που χρησιμοποιούνται από τη Χεζμπολάχ, ενισχύοντας την πίεση προς την οργάνωση στη διάρκεια των συνεχιζόμενων περιφερειακών εντάσεων.

Σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, τα πυρά από τη Χεζμπολάχ ήταν τα πρώτα από την έναρξη των αμερικανικών και ισραηλινών πλήξεων κατά του Ιράν.

Η Χεζμπολάχ, συμμάχος της Τεχεράνης στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ότι η επίθεση ήταν αντίδραση στη δολοφονία ηγετών της και στις συνεχείς παραβιάσεις του Ισραήλ κατά του Λιβάνου. Όπως αναφέρει η οργάνωση σε ανακοίνωσή της:

Κατά τις πρώτες ώρες της επιχείρησης, ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στα νότια προάστια της Βηρυτού, μια περιοχή που παραδοσιακά θεωρείται προπύργιο της Χεζμπολάχ και έχει βρεθεί επανειλημμένα στο επίκεντρο προηγούμενων συγκρούσεων με το Ισραήλ.

Πηγή: ertnews.gr