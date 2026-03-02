Αναφορές για εκρήξεις στη βρετανική αεροπορική βάση του Ακρωτηρίου στην Κύπρο

Ενεργοποιήθηκαν οι σειρήνες εντός της βάσης

Ο στρατιωτικός ανταποκριτής του ισραηλινού Channel 14 αναφέρει ότι υπάρχουν υποψίες για συντριβή αεροσκάφους στη βρετανική αεροπορική βάση Ακρωτηρίου στην Κύπρο.

After Britain announced allowing the US to use its military bases, Iran launched its first attack against a British military base in Cyprus. pic.twitter.com/zvQTGcEQ9D — Ahmed Hassan 🇾🇪 أحمد حسن زيد (@Ahmed_hassan_za) March 1, 2026

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ακούστηκε ισχυρή έκρηξη στην περιοχή, ενώ ενεργοποιήθηκαν οι σειρήνες εντός της βάσης και καταγράφηκαν απογειώσεις αεροσκαφών.

⚡️#BREAKING Israel's Channel 14 reports: A suspected plane crash at the British Royal Air Force base in Akrotiri, Cyprus. A loud explosion was heard in the area, and alarms were triggered at the base as aircraft took off. — War Monitor (@WarMonitors) March 1, 2026

Πηγές ανέφεραν ότι το προσωπικό ενημερώθηκε για την απειλή και έλαβε οδηγίες να επιστρέψει στις οικίες του και να παραμείνει σε εσωτερικούς χώρους μέχρι νεωτέρας.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση για το περιστατικό.

Πηγή: newsbomb.gr