Αναφορές για εκρήξεις στη βρετανική αεροπορική βάση του Ακρωτηρίου στην Κύπρο

Ο στρατιωτικός ανταποκριτής του ισραηλινού Channel 14 αναφέρει ότι υπάρχουν υποψίες για συντριβή αεροσκάφους στη βρετανική αεροπορική βάση Ακρωτηρίου στην Κύπρο.
Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ακούστηκε ισχυρή έκρηξη στην περιοχή, ενώ ενεργοποιήθηκαν οι σειρήνες εντός της βάσης και καταγράφηκαν απογειώσεις αεροσκαφών.
Πηγές ανέφεραν ότι το προσωπικό ενημερώθηκε για την απειλή και έλαβε οδηγίες να επιστρέψει στις οικίες του και να παραμείνει σε εσωτερικούς χώρους μέχρι νεωτέρας.
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση για το περιστατικό.
Πηγή: newsbomb.gr