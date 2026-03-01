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Νεκρός ο πρώην πρόεδρος του Ιράν Αχμαντινετζάντ από ισραηλινές επιδρομές

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Δημοσίευμα του Clash Report αναφέρει ότι ο πρώην πρόεδρος του Ιράν, Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ, σκοτώθηκε από ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές.

Ο Αχμαντινετζάντ διετέλεσε πρόεδρος του Ιράν από το 2005 ως το 2013.

Πηγή: cnn.gr

Νεκρός ο πρώην πρόεδρος του Ιράν Αχμαντινετζάντ από ισραηλινές επιδρομές