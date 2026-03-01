Νεκρός ο πρώην πρόεδρος του Ιράν Αχμαντινετζάντ από ισραηλινές επιδρομές

Δημοσίευμα του Clash Report αναφέρει ότι ο πρώην πρόεδρος του Ιράν, Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ, σκοτώθηκε από ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές.

Ο Αχμαντινετζάντ διετέλεσε πρόεδρος του Ιράν από το 2005 ως το 2013. Former Iranian President Mahmoud Ahmadinejad was reportedly killed by Israeli airstrikes. pic.twitter.com/Rm4elr1N4Q — Clash Report (@clashreport) March 1, 2026 Πηγή: cnn.gr