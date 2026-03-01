Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΔΙΕΘΝΗ Νεκρός ο πρώην πρόεδρος του Ιράν Αχμαντινετζάντ από ισραηλινές επιδρομές 01-03-2026 16:12 SDNA Newsroom 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Δημοσίευμα του Clash Report αναφέρει ότι ο πρώην πρόεδρος του Ιράν, Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ, σκοτώθηκε από ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές. Ο Αχμαντινετζάντ διετέλεσε πρόεδρος του Ιράν από το 2005 ως το 2013. Former Iranian President Mahmoud Ahmadinejad was reportedly killed by Israeli airstrikes. pic.twitter.com/Rm4elr1N4Q— Clash Report (@clashreport) March 1, 2026 Πηγή: cnn.gr «Μπαμ» OPEN με Τάσο Δούση: Ετοιμάζει το νέο «Ράδιο Αρβύλα» dailymedia.gr Ένα «ευχαριστώ» και μια «συγγνώμη» στον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις menshouse.gr Βρες τον παίκτη από το παρατσούκλι: Μπορείς το 10/10 στο δύσκολο κουίζ που χάνουν και αθλητικογράφοι; menshouse.gr Πάνω από ΝΔ και κόμμα Τσίπρα: Οι δυο νομοί της Ελλάδας που το ΠΑΣΟΚ βγαίνει ακόμα πρώτο instanews.gr Σκάει «βόμβα» με το Survivor στον ΣΚΑΪ dailymedia.gr Πλήρης δικαίωση Αταμάν... menshouse.gr Η υπέρβαση με τον Γένσεν θα αλλάξει όλο τον Παναθηναϊκό menshouse.gr Καρυστιανού πάνω από Μητσοτάκη και Τσίπρα – Η κορυφή που ούτε η ίδια περίμενε instanews.gr Νεκρός ο πρώην πρόεδρος του Ιράν Αχμαντινετζάντ από ισραηλινές επιδρομές SHARE