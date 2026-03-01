Δεύτερο πλοίο χτυπήθηκε από «άγνωστο βλήμα» κοντά στα Στενά του Ορμούζ

Ένα πλοίο κοντά στα Στενά του Ορμούζ χτυπήθηκε από ένα «άγνωστο βλήμα», σύμφωνα με την Βρετανική Οργάνωση Θαλάσσιου Εμπορίου (UKMTO).

Ένα πλοίο βόρεια του Ομάν και ανατολικά του στενού χτυπήθηκε από ένα άγνωστο βλήμα πάνω από την ίσαλο γραμμή, ανέφερε η οργάνωση την οποία επικαλείται το AL JAZEERA.

«Αν και αρχικά αναφέρθηκε ότι το μηχανοστάσιο είχε πάρει φωτιά, τώρα έχει αναφερθεί ότι η φωτιά είναι υπό έλεγχο», αναφέρεται στη δήλωση που δημοσιεύθηκε στο X, προσθέτοντας ότι οι αρχές διεξάγουν έρευνα.

Είναι το δεύτερο περιστατικό που αναφέρει σήμερα ο οργανισμός, μετά την αναφορά ενός περιστατικού ανοικτά του Κουμζάρ του Ομάν στα Στενά του Ορμούζ.

Νωρίτερα το Ιράν έπληξε πετρελαιοφόρο πλοίο περίπου πέντε ναυτικά μίλια ανοικτά των ακτών του Ομάν, κοντά στα στενά του Ορμούζ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Κέντρου Θαλάσσιας Ασφάλειας του Ομάν, τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν, ενώ ολόκληρο το πλήρωμα των 20 ατόμων έχει εκκενώσει το πλοίο. Το πλοίο ονομαζόταν «Skylight» και έφερε τη σημαία του Παλάου, ενός μικρού νησιωτικού κράτους στον δυτικό Ειρηνικό, σύμφωνα με το CNN.

Δείτε βίντεο:

💢 Four people were injured in attack on Palau-flagged oil tanker north of Khasab Port in Oman, says country’s Maritime Security Center



▶️ US and Israel launched attack on Iran on Saturday, with Tehran staging retaliatory missile and drone strikes https://t.co/jbTaLf3gHk pic.twitter.com/LOkvi2aEEL — Anadolu English (@anadoluagency) March 1, 2026

Το πλήρωμα διασώθηκε από το Ναυτικό και τον στρατό του Ομάν, αναφέρεται στην ανακοίνωση, ενώ προστίθεται ότι η διάσωση έγινε «αντανακλώντας την εθνική ετοιμότητα για την αντιμετώπιση θαλάσσιων περιστατικών».

Το σημείο που δέχτηκε επίθεση το πλοίο:

Εκατοντάδες πλοία έχουν προσαράξει και στις δύο πλευρές του στενού του Ορμούζ

Τουλάχιστον 150 δεξαμενόπλοια, συμπεριλαμβανομένων πλοίων που μεταφέρουν αργό πετρέλαιο και υγροποιημένο φυσικό αέριο, έχουν αγκυροβολήσει σε ανοιχτά νερά του Κόλπου, πέρα από το στενό του Ορμούζ, σύμφωνα με στοιχεία ναυτιλιακών εταιρειών.

Δεκάδες άλλα παρέμειναν ακινητοποιημένα στην άλλη πλευρά του στενού. Οι κινήσεις αυτές έγιναν μετά τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, που βύθισαν την περιοχή σε έναν νέο πόλεμο.

Τα δεξαμενόπλοια συγκεντρώθηκαν στα ανοιχτά ύδατα των ακτών των μεγάλων παραγωγών πετρελαίου του Κόλπου, συμπεριλαμβανομένου του Ιράκ και της Σαουδικής Αραβίας, καθώς και του γίγαντα του υγροποιημένου φυσικού αερίου, του Κατάρ, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του πρακτορείου ειδήσεων Reuters, που βασίζονται σε δεδομένα παρακολούθησης πλοίων από την πλατφόρμα MarineTraffic.

Πηγή: newsbomb.gr