Χάος στο Kαράτσι: Έξι φιλοϊρανοί διαδηλωτές σκοτώθηκαν μετά την εισβολή στο προξενείο των ΗΠΑ

«Εκατοντάδες άνθρωποι εμφανίστηκαν ξαφνικά κοντά στο αμερικανικό προξενείο» και η αστυνομία έφτασε γρήγορα, δήλωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας του Καράτσι, Ρεχάν Άλι. Φωνές που ακούγονται σε ορισμένα βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υποδηλώνουν ότι η διαμαρτυρία υποκινήθηκε από τις επιθέσεις ΗΠΑ-Ισραήλ στο γειτονικό Ιράν.
Βίντεο που έχουν εντοπιστεί γεωγραφικά από το CNN δείχνουν δεκάδες διαδηλωτές να σπάνε τα οδοφράγματα ασφαλείας και να χτυπούν τα παράθυρα του προξενείου με ξύλα, προτού εμφανιστούν φλόγες στα παράθυρα. Πυροβολισμοί ακούγονται σε τουλάχιστον ένα βίντεο.
Δεν είναι σαφές πώς πέθαναν οι έξι διαδηλωτές, αλλά εμφανίστηκαν εικόνες με αιμόφυρτα σώματα σε φορεία. Η κυκλοφορία του προσωπικού της κυβέρνησης των ΗΠΑ είχε ήδη περιοριστεί στο Καράτσι, με το προξενείο να εκδίδει ανακοίνωση το Σάββατο επικαλούμενο τις «τρέχουσες περιφερειακές εντάσεις».
Το σιιτικό Ισλάμ είναι το κυρίαρχο παρακλάδι στο Ιράν, ενώ οι οπαδοί του αποτελούν μεγάλη μειονότητα στο Πακιστάν.
Πηγή: newsbomb.gr