Απειλεί ΗΠΑ και Ισραήλ η Τεχεράνη: Θα τους δώσουμε ένα «μάθημα που θα τους μείνει αξέχαστο»

Με ένα «μάθημα που θα τους μείνει αξέχαστο» απείλησε η Τεχεράνη ο επικεφαλής του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν Αλί Λαριτζανί μετά τις επιθέσεις τους στο Ιράν.

«Θα κάνουμε τους σιωνιστές εγκληματίες και τους ξεδιάντροπους Αμερικανούς να μετανιώσουν για τις πράξεις τους», έγραψε ο Λαριτζανί στην πλατφόρμα X. Το Ιράν «θα δώσει στους διεθνείς καταπιεστές ένα μάθημα που θα τους μείνει αξεχαστο», πρόσθεσε.

Συνομιλία Τραμπ με Ερντογάν, Στάρμερ και τον εμίρη του Κουβέιτ

Με τους ηγέτες του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ του Κουβέιτ Μεσάλ αλ-Άχμαντ αλ-Τζαμπέρ αλ-Σαμπάχ και της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συνομίλησε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μετά την κοινή επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, όπως ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

«Ο πρόεδρος Τραμπ μόλις μίλησε με τους ηγέτες του Ηνωμένου Βασιλείου, του Κουβέιτ και της Τουρκίας» έγραψε στο «X» η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Καρολίν Λέβιτ.

Δεν έγινε γνωστή καμία πληροφορία σχετικά με το περιεχόμενο των συνομιλιών.

Πηγή: cnn.gr