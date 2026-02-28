Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΔΙΕΘΝΗ Η Τεχεράνη «φλέγεται» από χαρά - Πανηγυρισμοί εν μέσω αναφορών για τον θάνατο του Χαμενεΐ 28-02-2026 23:17 SDNA Newsroom 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Οι αναφορές των Ισραηλινών ότι ο Αγιατολάx Αλί Χαμενεΐ είναι νεκρός, ξεσήκωσαν ένα κύμα πανηγυρισμών στην Τεχεράνη με τον κόσμο να βγαίνει στους δρόμους ζητωκραυγάζοντας από χαρά. Συγκλονιστικές είναι οι εικόνες και οι ήχοι από το ξέσπασμα χαρά των Ιρανών. Δείτε τα βίντεο: BREAKING:In Tehran, people are cheering and celebrating amid reports of Khamenei's death. pic.twitter.com/KfauCNdON8— Visegrád 24 (@visegrad24) February 28, 2026 The whole of Iran is celebrating the death of the most evil man on the planet, Ali Khamenei.They are chanting: "JAVID SHAH"( Long Live the King ) pic.twitter.com/nMu8VKP6Vl— Neo (@Realneo101) February 28, 2026 Πηγή: newsbomb.gr Ένα «ευχαριστώ» και μια «συγγνώμη» στον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις menshouse.gr Σκάει «βόμβα» με το Survivor στον ΣΚΑΪ dailymedia.gr Η υπέρβαση με τον Γένσεν θα αλλάξει όλο τον Παναθηναϊκό menshouse.gr «Μπαμ» OPEN με Τάσο Δούση: Ετοιμάζει το νέο «Ράδιο Αρβύλα» dailymedia.gr Βρες τον παίκτη από το παρατσούκλι: Μπορείς το 10/10 στο δύσκολο κουίζ που χάνουν και αθλητικογράφοι; menshouse.gr Πλήρης δικαίωση Αταμάν... menshouse.gr Καρυστιανού πάνω από Μητσοτάκη και Τσίπρα – Η κορυφή που ούτε η ίδια περίμενε instanews.gr Πάνω από ΝΔ και κόμμα Τσίπρα: Οι δυο νομοί της Ελλάδας που το ΠΑΣΟΚ βγαίνει ακόμα πρώτο instanews.gr Η Τεχεράνη «φλέγεται» από χαρά - Πανηγυρισμοί εν μέσω αναφορών για τον θάνατο του Χαμενεΐ SHARE