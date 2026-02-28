Τραμπ για την επίθεση στο Ιράν: «Θα ισοπεδώσουμε τη βιομηχανία πυραύλων τους, δεν θα αποκτήσουν ποτέ πυρηνικά» (vid)

Το 8λεπτο διάγγελμα με το οποίο ο Τραμπ κήρυξε τον πόλεμο στο Ιράν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε μέσω βίντεο που ανάρτησε στη σελίδα του στα social media ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκίνησαν στρατιωτική εκστρατεία στο Ιράν.

«Στόχος μας είναι να υπερασπιστούμε τον αμερικανικό λαό εξαλείφοντας τις επικείμενες απειλές από το ιρανικό καθεστώς, μια μοχθηρή ομάδα πολύ σκληρών, τρομερά κακών ανθρώπων», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ. «Οι απειλητικές δραστηριότητές της θέτουν άμεσα σε κίνδυνο τις Ηνωμένες Πολιτείες, τα στρατεύματά μας, τις βάσεις μας στο εξωτερικό και τους συμμάχους μας σε όλο τον κόσμο», δήλωσε μεταξύ άλλων στο οκτάλεπτο μήνυμά του.

«Για 47 χρόνια, το ιρανικό καθεστώς φωνάζει «Θάνατος στην Αμερική» και διεξάγει μια ατελείωτη εκστρατεία αιματοχυσίας και μαζικών δολοφονιών, στοχεύοντας τις Ηνωμένες Πολιτείες, τα στρατεύματά μας και τους αθώους ανθρώπους σε πολλές, πολλές χώρες», σημείωσε ο Ντόναλντ Τραμπ.

«Ο στρατός των Ηνωμένων Πολιτειών αναλαμβάνει μια μαζική και συνεχή επιχείρηση για να αποτρέψει αυτή την πολύ μοχθηρή, ριζοσπαστική δικτατορία από το να απειλήσει την Αμερική και τα βασικά συμφέροντα εθνικής μας ασφάλειας. Θα καταστρέψουμε τους πυραύλους τους και θα ισοπεδώσουμε τη βιομηχανία πυραύλων τους» τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος, που ανέφερε επίσης ότι το Ιράν προσπαθούσε να ξαναχτίσει το πυρηνικό του πρόγραμμα μετά τις βομβιστικές επιθέσεις των ΗΠΑ τον Ιούνιο στις πυρηνικές του εγκαταστάσεις. «Απέρριψαν κάθε ευκαιρία να μην πραγματοποιήσουν τις πυρηνικές τους φιλοδοξίες και δεν μπορούμε να το ανεχτούμε πια», είπε.

Δείτε το διάγγελμα του Ντόναλντ Τραμπ για την επίθεση των ΗΠΑ στο Ιράν: