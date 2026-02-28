Παίρνει φωτιά πάλι η Μέση Ανατολή: Το Ισραήλ ξεκίνησε επιθέσεις στην Τεχεράνη

Εκρήξεις ακούγονται αυτήν την ώρα στην Τεχεράνη μετά από κύμα ισραηλινών επιδρομών.

Το χτύπημα εκτέλεσε η αεροπορία του Ισραήλ...

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ ανακοίνωσε προληπτική επέμβαση στο Ιράν. Τα ιρανικά μέσα επιβεβαιώνουν έκρηξη στην Τεχεράνη.

Κατά τη στιγμή της επίθεσης, ο IDF έστειλε μια εθνική προειδοποίηση σε όλους τους πολίτες να παραμείνουν κοντά σε προστατευόμενους χώρους.

«Πρόκειται για μια προληπτική προειδοποίηση προκειμένου να προετοιμαστεί το κοινό για την πιθανότητα εκτόξευσης πυραύλων προς το κράτος του Ισραήλ», δήλωσε ο IDF.

Πηγή: newsbomb.gr