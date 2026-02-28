Υπόθεση Έπστιν: Με αιχμές κατά του Ντόναλντ Τραμπ η κατάθεση του Μπιλ Κλίντον

Ο Μπιλ Κλίντον έγινε ο πρώτος πρώην πρόεδρος που αναγκάστηκε να καταθέσει με κλήτευση ενώπιον επιτροπής του Κογκρέσου και οι αιχμές που άφησε κατά του Ντόναλντ Τραμπ, δημιουργούν νέα δεδομένα.

«Ανεξάρτητα από το πόσες φωτογραφίες θα τού δείξετε , δεν άλλαξε ο ισχυρισμός του ότι δεν είδε τίποτα κακό και δεν έκανε τίποτα κακό», είπε ο Μπιλ Κλίντον σχετικά με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Κατά τις έξι ώρες ανάκρισης από νομοθέτες ενώπιον της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων, ο Μπιλ Κλίντον αρνήθηκε ότι είχε οποιαδήποτε γνώση για τα εγκλήματα του Τζέφρι Έπστιν κατά τη διάρκεια αυτής της «σύντομης γνωριμίας» τους.

Επανειλημμένα, οι νομοθέτες έδειξαν στον Κλίντον φωτογραφίες του εαυτού του με γυναίκες από υλικό που δημοσίευσε πρόσφατα το Υπουργείο Δικαιοσύνης, ρωτώντας τον αν είχε σεξουαλικές επαφές μαζί τους. Κάθε φορά, η απάντηση ήταν αρνητική.

Σε κάποιο σημείο, η επιτροπή επικεντρώθηκε σε μια ιδιαίτερα γνωστή φωτογραφία του Κλίντον σε τζακούζι με μια γυναίκα. Ο Κλίντον είπε ότι δεν την γνώριζε και αρνήθηκε ότι είχε σεξουαλική επαφή μαζί της.

Ερωτηθείς για τις περισσότερες από δώδεκα φορές που ταξίδεψε με το ιδιωτικό αεροπλάνο του Έπστιν μεταξύ 2001 και 2004, ο Κλίντον είπε: «Ως κάποιος που μεγάλωσε σε σπίτι με ενδοοικογενειακή βία, όχι μόνο δεν θα είχα πετάξει με το αεροπλάνο του αν είχα έστω και μια ιδέα για το τι έκανε αλλά θα τον είχα καταγγείλει».

Η κατάθεση του Κλίντον ολοκλήρωσε μια διήμερη έρευνα για τον Έπστιν, ενώ η σύζυγός του Χίλαρυ είχε δώσει ένορκη κατάθεση την προηγούμενη μέρα.

Πηγή: ertnews.gr