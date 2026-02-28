Βολιβία: Συνετρίβη μεταγωγικό αεροσκάφος του στρατού - Τουλάχιστον 15 νεκροί

Πλάνα από τον τόπο της συντριβής δείχνουν το αεροσκάφος να έχει καταστραφεί σχεδόν ολοσχερώς

Μεταγωγικό αεροσκάφος τύπου Hercules της πολεμικής αεροπορίας της Βολιβίας συνετρίβη χθες Παρασκευή το απόγευμα (τοπική ώρα) στην πόλη Ελ Άλτο, κοντά στην πρωτεύουσα Λα Πας, μεταδίδουν τηλεοπτικά δίκτυα της χώρας των Άνδεων.

Τουλάχιστον δεκαπέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι τριάντα και πλέον τραυματίστηκαν, σχεδόν όλοι στο έδαφος. Το αεροσκάφος συνετρίβη κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο της Ελ Άλτο, όχι μακριά από την πρωτεύουσα Λα Πας, δήλωσε αξιωματικός του βολιβιανού πυροσβεστικού σώματος, ο πύραρχος Πάβελ Τόβαρ, στο τηλεοπτικό δίκτυο Unitel.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του πρακτορείου ειδήσεων ABI, ο κ. Τόβαρ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο ο αριθμός των θυμάτων να αυξηθεί. Τα περισσότερα από τα θύμαυα σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν όταν το αεροσκάφος προσέκρουσε σε αυτοκίνητα, μικρά λεωφορεία, ακόμη και νταλίκα με ρυμουλκούμενο, προσπαθώντας να προσεδαφιστεί.

Το υπουργείο Άμυνας επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο τη συντριβή, χωρίς να δώσει στοιχεία για τα θύματα.

Το Unitel μετέδωσε πλάνα στα οποία εικονίζονται αστυνομικοί να χρησιμοποιούν δακρυγόνα για να διαλύσουν δεκάδες πολίτες που πλησίασαν το αεροσκάφος για να μαζέψουν κάποια από τα μπολιβιάνος, τα χαρτονομίσματα που μετέφερε το μεταγωγικό. Έγιναν συλλήψεις, σύμφωνα με τις πληροφορίες του ABI.

Πηγή: newsbomb.gr