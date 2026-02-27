Τραμπ: «Το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικά, οι συζητήσεις θα συνεχιστούν - Ίσως δούμε ειρηνική κατάληψη της Κούβας»

Δυσαρεστημένος με το Ιράν εμφανίστηκε σε δηλώσεις του ο Ντόναλντ Τραμπ.

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για τις επαφές με την αντιπροσωπεία του Ιράν και τις εξελίξεις σε επίπεδο διαπραγματεύσεων για τα πυρηνικά.

Μάλιστα, ο Ντόναλντ Τραμπ έστειλε νέο μήνυμα στην Τεχεράνη ότι «δεν μπορεί να έχει πυρηνικά».

Πρόσθεσε πάντως ότι, παρά τη δυσαρέσκειά του, οι συζητήσεις θα συνεχιστούν, εξαντλώντας κάθε διπλωματική λύση που υπάρχει.

Τραμπ: Ίσως δούμε ειρηνική κατάληψη της Κούβας

Ο Τραμπ άφησε επίσης ανοιχτό το ενδεχόμενο να αναλάβει «ειρηνικά» η Ουάσιγκτον τον έλεγχο της Κούβας, λέγοντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο ότι ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο συζητά το θέμα «στο υψηλότερο επίπεδο».

«Η κουβανική κυβέρνηση συζητά μαζί μας και έχουν πολύ σοβαρά προβλήματα, όπως γνωρίζετε» είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, καθώς αναχωρούσε από τον Λευκό Οίκο για επίσκεψη στο Τέξας.

«Δεν έχουν χρήματα. Δεν έχουν τίποτα αυτή τη στιγμή, αλλά μιλούν μαζί μας και ίσως να δούμε μια ειρηνική κατάληψη της Κούβας», πρόσθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Πηγή: iefimerida.gr