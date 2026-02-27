MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Τι αποκαλύπτει επιστημονική έρευνα για τον σεισμό κατά τη Σταύρωση του Ιησού - Τι βρήκαν για τη βιβλική αναφορά

0
Μια δεκαετής μελέτη, που υποστηρίζει ότι βρήκε αποδείξεις για τον σεισμό κατά τη Σταύρωση του Ιησού, που αναφέρει το Κατά Ματθαίον Ευαγέλλιο, επανήλθε δυναμικά στη δημόσια συζήτηση μέσω των κοινωνικών δικτύων.

Διαβάστε περισσότερα με ένα κλικ εδώ.

Τι αποκαλύπτει επιστημονική έρευνα για τον σεισμό κατά τη Σταύρωση του Ιησού - Τι βρήκαν για τη βιβλική αναφορά