Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΔΙΕΘΝΗ Τι αποκαλύπτει επιστημονική έρευνα για τον σεισμό κατά τη Σταύρωση του Ιησού - Τι βρήκαν για τη βιβλική αναφορά 27-02-2026 23:40 SDNA Newsroom 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Μια δεκαετής μελέτη, που υποστηρίζει ότι βρήκε αποδείξεις για τον σεισμό κατά τη Σταύρωση του Ιησού, που αναφέρει το Κατά Ματθαίον Ευαγέλλιο, επανήλθε δυναμικά στη δημόσια συζήτηση μέσω των κοινωνικών δικτύων. Διαβάστε περισσότερα με ένα κλικ εδώ. Το τελειώνει την ίδια στιγμή: Η μοναδική προϋπόθεση για να μην κάνει το κόμμα ο Σαμαράς instanews.gr Κάτω από 3 λάθη κανείς: Μπορείς το ακατόρθωτο 10/10 στο κουίζ ελληνικής μυθολογίας που χάνουν όλοι; menshouse.gr Τι απαντάει ο Τσίπρας όταν τον ρωτάνε τι έχει συμβεί με τον Κώστα Βαξεβάνη instanews.gr Η υπέρβαση με τον Γένσεν θα αλλάξει όλο τον Παναθηναϊκό menshouse.gr «Σκάστε και βράστε στο ζουμί σας, μπορεί να έχω λεφτά αλλά δεν έδωσα ευρώ»: Η απάντηση της Ιωάννας Τούνη για τις Κάννες dailymedia.gr Δεν κάνει διανομή για να μη χαθεί η γεύση: Ένα μαγαζί μια σταλιά φτιάχνει σουβλάκι που δεν έχεις ξαναφάει menshouse.gr Ερτζιανός αιφνιδιασμός Μαρινάκη dailymedia.gr Δεν περνάς: Ο παίκτης που έκανε δύσκολη τη ζωή του Μέσι στο στόχαστρο του Ολυμπιακού! menshouse.gr Τι αποκαλύπτει επιστημονική έρευνα για τον σεισμό κατά τη Σταύρωση του Ιησού - Τι βρήκαν για τη βιβλική αναφορά SHARE