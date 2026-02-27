Ταϊλάνδη: Σουηδός σκότωσε με μία καρατιά στον λαιμό 57χρονο Βρετανό γιατί του έκλεισε τον δρόμο

Στο λάθος μέρος, τη λάθος στιγμή βρέθηκε ένας 57χρονος Βρετανός, πατέρας ενός παιδιού, ο οποίος πλήρωσε με τη ζωή του έναν καβγά σε δρόμο του Πουκέτ, στην Ταϊλάνδη.

Όπως γράφει η Daily Mail, ο 57χρονος Βρετανός με καταγωγή από το Λίβερπουλ βρισκόταν στην Ταϊλάνδη για διακοπές και είχε νοικιάσει σκούτερ. Το απόγευμα της Τετάρτης, έπεσε πάνω στον 29χρονο Πέκτας Τουγκούι Ταγιάρ, Σουηδό με τουρκικές ρίζες και «λερωμένο» ποινικό μητρώο, αφού στο πρόσφατο παρελθόν είχε καταδικαστεί σε έξι χρόνια φυλάκιση για επίθεση, ενώ αποτελεί μέλος εγκληματικής οργάνωσης με έδρα τη Στοκχόλμη που εμπλέκεται σε υποθέσεις ναρκωτικών.

Ο 29χρονος Ταγιάρ ξεκίνησε τον καβγά κατηγορώντας τον 57χρονο ότι του έκλεισε τον δρόμο και παρά την προσπάθεια μιας γυναίκας να τον ηρεμήσει, χτύπησε τον Βρετανό στον λαιμό με μια λαβή, ρίχνοντάς τον αναίσθητο στο έδαφος.

Horrific moment gangster kills tourist with a karate chop https://t.co/O8ktqhWsRN pic.twitter.com/BVNThnUyA0 — New York Post (@nypost) February 26, 2026

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο όπου κατέληξε λίγες ώρες αργότερα. Ο δε 29χρονος συνελήφθη το επόμενο πρωί και πλέον κατηγορείται και για δολοφονία.

Πηγή: ethnos.gr